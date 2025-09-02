szeptember 2., kedd

Labdarúgás

2 órája

Átadták a felújított műfüves pályát

Címkék#barcsi#fűcsere#Nemzeti Sport Ügynökség#Tóth Dávid#MLSZ#program#Horváth Gábor

Befejeződött a barcsi Szabadidő Központban 2013 novemberében átadott műfüves labdarúgó pálya felújítása.

Sonline.hu

– A Magyar Labdarúgó Szövetség pályafelújítási programja keretében teljes körű fűcsere, védőháló csere és kapuháló csere történt – tájékoztatott Horváth Gábor, barcsi sportreferens. 

Birtokba vették a felújított barcsi pályát. FOTÓ: Horváth Gábor

– A karbantartás pénzügyi keretét az MLSZ vállalta magára, Barcs Város Önkormányzata a felújítási költség 10 százalékát biztosította. Az átadáskor Máté Erika és Tóth Dávid a Nemzeti Sport Ügynökség képviseletében alapos vizsgálat alapján megfelelőnek minősítették a pályát. Anderné Röszler Erika Barcs város polgármestere egyeztetett Kozma Sándorral, a kivitelezést végző Magyar Pályaépítő Kft vezetőjével, aki folyamatos kapcsolattartást ígért. Az egy éves karbantartási jótállás keretében elvégzik az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlását. A felújított pálya hosszú évekre biztosítja a játéklehetőséget az egyesületi csapatoknak és a civil lakosságnak. 

 

