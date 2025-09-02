Átadták a felújított műfüves pályát

– A Magyar Labdarúgó Szövetség pályafelújítási programja keretében teljes körű fűcsere, védőháló csere és kapuháló csere történt – tájékoztatott Horváth Gábor, barcsi sportreferens.

Birtokba vették a felújított barcsi pályát. FOTÓ: Horváth Gábor

– A karbantartás pénzügyi keretét az MLSZ vállalta magára, Barcs Város Önkormányzata a felújítási költség 10 százalékát biztosította. Az átadáskor Máté Erika és Tóth Dávid a Nemzeti Sport Ügynökség képviseletében alapos vizsgálat alapján megfelelőnek minősítették a pályát. Anderné Röszler Erika Barcs város polgármestere egyeztetett Kozma Sándorral, a kivitelezést végző Magyar Pályaépítő Kft vezetőjével, aki folyamatos kapcsolattartást ígért. Az egy éves karbantartási jótállás keretében elvégzik az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlását. A felújított pálya hosszú évekre biztosítja a játéklehetőséget az egyesületi csapatoknak és a civil lakosságnak.