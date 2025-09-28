Második helyen zárt a magyar csapat a kaposvári atlétika viadalon

Kaposvár immár másodszor adott otthont rangos utánpótlás atlétika viadalnak: két hónappal az U20-as nemzetközi verseny után ezúttal az U16-os válogatottak csaptak össze. A hétvégi atlétika viadalon Magyarország mellett Csehország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia küldöttsége vett részt, a program szombat reggel a fiúk kalapácsvetésével és a lányok rúdugrásával kezdődött.

Magyarország összetettben második helyen végzett a kaposvári válogatott atlétika viadalon Fotó: Muzslay Péter

Tíz arany született a hétvégi atlétika viadal során

– Ezek a viadalok kulcsfontosságú állomások a fiatalok pályafutásában – mondta a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás szakmai vezetője, Farkas Roland a szövetség hivatalos honlapjának. – Az új csúcsok, a szoros versenyek, a sportszerű küzdelmek mind azt mutatják, hogy rengeteg tehetség van a rendszerben.

A magyar csapat minden számban volt képviselője: a dobóktól a sprintereken át a gátfutókig. A fiúknál Máté Patrik, Zuggó Zalán, Juhász Edmond és Windisch Dávid neve csengett ismerősen, míg a lányoknál Pankotay Emma, Hüber Emma, Simon-Varga Fanni és a sokoldalú Marton Zsófi emelkedett ki. Utóbbi az U15-ös és U16-os bajnokságon is sorra nyerte a számokat, és Kaposváron sem maradt adós: diszkoszban és súlylökésben győzött, ráadásul 16.08 méteres dobásával új országos serdülőcsúcsot állított fel.

A váltófutások igazi csapatélményt hoztak. A női és férfi 4x100, valamint a 4x300 méteres vegyes staféta közben az egész keret együtt szurkolt a célegyenesben. Az eredmény két bronzérem és egy negyedik hely lett, de a közösségi élmény felbecsülhetetlen.

Az egyéni teljesítmények közül tíz magyar győzelem született. Windisch Dávid és Molnár Petra Laura kalapácsban, Bella Mátyás távolban, Takács Luca és Tölgyesi Ábel magasban, Máté Patrik 100 méteren, Szabó Viktor Gergő 100 gáton, Emmanuel Sophia Akuchi pedig 300 méteren diadalmaskodott. Szabó külön kiemelkedett: 12.92-vel áttörte a 13 másodperces határt, ráadásul ellenszélben.

Az összesítésben a magyar válogatott 416 ponttal a második helyen végzett a fölényes cseh csapat mögött, megelőzve a szlovák, horvát és szlovén együttest. A hétvége során 19 magyar egyéni csúcs született, ami jól jelzi, hogy a fejlődés legalább akkora érték, mint a győzelem.