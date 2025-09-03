Az atádi Horváth Péter gólja döntött Csurgón

Bár a Somogy vármegyei kupa fordulója csak egy hét múlva lesz, a Csurgó–Nagyatád találkozót előre hozták. A házigazda csurgóiak bő egy órán át tartották a lépést esélyesebb atádi ellenfelükkel, ám a 68. percben Horváth Péter bevette a hazaiak kapuját.

Csurgó–Nagyatád 0–1 (0–0)

Csurgó. Vezette: Cservölgyi Sz.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Csonka P., Kuti I. (Losonczi D. a 65. percben), Boros T., Madarász F. (Radák T. a 89. percben), Fenyvesi Sz., Radák M., Dömötörfy B., Balogh A. (Suchmann Á. a 83. percben). Edző: Bódis Gábor.

Nagyatád: Kozma G. – Lepsényi D. (Fülöp F. a 83. percben), Kollár D., N. Vrban (Csikós Á. a szünetben), Horváth M. (Tóth D. a 75. percben), Horváth P., Venicz Á. (Juhász Á. a szünetben), Ribarics R. (Pákai G. a szünetben), Fazekas Á., Koósz Á., Horváth F. Edző: Vukan Nikolics.

Gólszerző: Horváth P. (a 68. percben).

Kiállítva: Csonka P. (Csurgó) a 77. percben.