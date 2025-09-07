szeptember 7., vasárnap

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

2 órája

Az első félidőben már minden eldőlt Tabon

Címkék#Tab#labdarúgás#Nagyatád

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójából csak egyetlen találkozó maradt vasárnapra, amelyen a Nagyatád bő negyven perc alatt eldöntötte a találkozó sorsát.

Fenyő Gábor

Tab–Nagyatád 0–4 (0–4)
Tab. Vezette: Hegedüs I.
Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kis Z., Réder F., Süveggyártó D. (Bogdán R. a 66. percben), Németh D., Tábori B., Magas V. (Réder L. a 78. percben), Vida A. (Kaveczki B. a szünetben), Pretz G. (Kecskés B. a szünetben), Tábori T. (Horváth A. a 87. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 84. percben) – Kovács K. (Ribarics R. a 74. percben), Kollár D., N. Vrban (Horváth M. a 72. percben), Horváth P., Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Dekanics M. (Csajági B. a 78. percben), Horváth F., Csikós Á. (Elmont A. a 67. percben). Edző: Vukan Nikolics.
Gólszerzők: N. Vrban (a 7. percben), Horváth P. (a 27. percben), Dekanics M. (a 35. percben), Fazekas Á. (a 38. percben).

A Tab ifjúsági csapata szabadnapos volt.

 

 

