Éremesővel indult a Bakó-Sas Fitnesz SE ősze

Elindult az őszi szezon a fitneszesek számára is. A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói a mögöttünk hagyott hétvégén Érdre utaztak, ahol az IFBB Mazotti Kupán vettek részt. Prukner-Sas Médea tanítványai igazolták, hogy nem csak pihenéssel töltötték a nyarat, hiszen lenyűgözték a szakmai zsűrit, aminek eredményeképp számos éremmel tértek haza.

A kaposvári sportolók ezúttal is kitettek magukért

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei

C kezdő kategória

Arany minősítést érdemelt: Péterfi Katalin (2017), Balog Dóra (2016), Bartal-Kovács Szofia (2016), Kondráth Léna (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Hanzel Karolina (2016), Molnár Gréta (2015), Kiss Hanga Jázmin (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Nagy Laura (2014).

Start csapatok

Aranyérmes

Aloha (Rózsa Szofi, Farkas Emma, Horváth Mira, Szatmári Norina, Lassú Kamilla, Wéber Fanni) – 7-9 évesek

Riahna (Dancsics Dorka, Halász Dorottya, Domonkos Zoé, Nagy Laura) – 10-12 évesek, 2015-2016

Barbiek (Molnár Gréta, Hanzel Karolina, Tóth Emma, Patai Emma, Terestyényi Dóra, Péterfi Kata, Zombai Natali) – 10-12 évesek 2015-2017

Ezüstérmes

Dancing (Bartal- Kovács Szofia, Balog Dóra, Nagy Lotti Dorina, Láng Lara) – 10-12 évesek 2016-2017

Tike-Tike (Lukics Linda, Komlóssy Katalin, Rácz-Pálmai Dalma, Rácz- Pálmai Panka, Wéber Lotti) – 10-12 évesek 2015-2017

Fitness Challenge

9 évesek Láng Lara

10 évesek Kiss Hanga Jázmin: 5 . hely

11 évesek Dobrovóczky Panna: 1. hely

14 évesek Tóth Anilla Netti: 1. hely, Sovák Réka: 2. hely

Jól sikerült az érdi fellépés

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Hazai versennyel folytatódik a szezon

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportoló számára október negyedikén, szombaton hazai versennyel folytatódik az idény. Az IFBB BSF Kaposvár Kupának a Kaposvári Körcsarnok ad majd otthont.