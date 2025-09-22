szeptember 22., hétfő

1 órája

Éremesővel indult a Bakó-Sas Fitnesz SE ősze

Éremesővel indult a szezon a kaposvári fitneszesek számára. A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói a hétvégén Érden nyűgöztek le a zsűrit, hiszen 19 aranyérmet szereztek.

Klein Péter Nándor
Éremesővel indult a Bakó-Sas Fitnesz SE ősze

Jól szerepeltek a kaposváriak

Elindult az őszi szezon a fitneszesek számára is. A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói a mögöttünk hagyott hétvégén Érdre utaztak, ahol az IFBB Mazotti Kupán vettek részt. Prukner-Sas Médea tanítványai igazolták, hogy nem csak pihenéssel töltötték a nyarat, hiszen lenyűgözték a szakmai zsűrit, aminek eredményeképp számos éremmel tértek haza.

Jól szerepeltek a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói
A kaposvári sportolók ezúttal is kitettek magukért
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei

C kezdő kategória
Arany minősítést érdemelt: Péterfi Katalin (2017), Balog Dóra (2016), Bartal-Kovács Szofia (2016), Kondráth Léna (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Hanzel Karolina (2016), Molnár Gréta (2015), Kiss Hanga Jázmin (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Nagy Laura (2014).

Start csapatok

Aranyérmes

  • Aloha (Rózsa Szofi, Farkas Emma, Horváth Mira, Szatmári Norina, Lassú Kamilla, Wéber Fanni) – 7-9 évesek 
  • Riahna (Dancsics Dorka, Halász Dorottya, Domonkos Zoé, Nagy Laura) – 10-12 évesek, 2015-2016
  • Barbiek (Molnár Gréta, Hanzel Karolina, Tóth Emma, Patai Emma, Terestyényi Dóra, Péterfi Kata, Zombai Natali) – 10-12 évesek 2015-2017

Ezüstérmes

  • Dancing (Bartal- Kovács Szofia, Balog Dóra, Nagy Lotti Dorina, Láng Lara) – 10-12 évesek 2016-2017
  • Tike-Tike (Lukics Linda, Komlóssy Katalin, Rácz-Pálmai Dalma, Rácz- Pálmai Panka, Wéber Lotti) – 10-12 évesek 2015-2017

Fitness Challenge

  • 9 évesek Láng Lara 
  • 10 évesek Kiss Hanga Jázmin: 5 . hely
  • 11 évesek Dobrovóczky Panna: 1. hely
  • 14 évesek Tóth Anilla Netti: 1. hely, Sovák Réka: 2. hely
Jól sikerült az érdi fellépés 
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Hazai versennyel folytatódik a szezon

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportoló számára október negyedikén, szombaton hazai versennyel folytatódik az idény. Az IFBB BSF Kaposvár Kupának a Kaposvári Körcsarnok ad majd otthont. 

 

