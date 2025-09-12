Rekordmezőny a balatonfüredi Európa Kupán

A viadalra rekordszámú, 172 vitorlázó nevezett – írták a szervezők. – A balatoni vitorlázás fontos viadalára 16 országból, köztük Ausztráliából, Indiából, Kuvaitból és Tunéziából is érkeztek versenyzők.

Héder Benedek idén is kiváló formában. A balatoni vitorlázás egyik legfontosabb versenyén is rajtol Fotó: Simone Staff

Olimpikonokat is vonz a balatoni vitorlázás fontos versenye

A legnépesebb mezőny, 83 hajóval, az ILCA 4 utánpótlás-osztályban gyűlt össze, ahol 23 magyar egység is vízre száll. A legnagyobb nevek azonban az olimpiai kategóriának számító ILCA 6-os osztályban indulnak, ahol 69-en neveztek. A 25 fős magyar kontingensben ott vannak a Los Angeles-i ifjúsági világbajnokságon kiválóan szereplő fiatalok: Lackó Sára, Héder Benedek és Bite Pál. A nemzetközi mezőny erősségét jelzi, hogy három párizsi olimpikon is rajthoz állt: az indiai Nethra Kumanan, a kuvaiti Ameena Shah és a tunéziai Ines Gmati.

– Az ILCA 4 osztályban jók lehetnek a görögök és a horvátok, az ILCA 6-ban pedig az olimpikonok mellett a magyar élversenyzők, Héder Benedek, Bite Pál vagy Lackó Sára is várhatóan a mezőny elejében fognak vitorlázni – mondta Eszes Tamás edző.

A balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet sportolója, Héder Benedek kiváló formában várhatja a versenyt. A közelmúltban remek teljesítménnyel zárta a Los Angeles-ben rendezett ILCA 6 ifjúsági világbajnokságot. Akkor a legszűkebb élcsoportban, a kilencedik helyen végzett a korosztály legnagyobb nemzetközi viadalának számító vitorlás világbajnokság küzdelmein. Azt megelőzően pedig Portugál Grand Prix-n – amely a nemzetközi vitorlázás rangos eseménye – hatodik lett a fiatal szparis.

A tenger után a Balatonra költözik az ILC 6 mezőnye Fotó: Simone Staff

Hazai környezetben bizonyíthat a fiatal szparis versenyző

Igen sikeres időszak ez Héder Benedek számára, hiszen 2024-ben immár második alkalommal nyerte el az Év Ifjúsági Vitorlázója különdíjat fiú kategóriában. Klubja, a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet értékelés szerint talán az egyik legtudatosabb fiatal vitorlázó: már nagyon korán saját elképzelései szerint választott edzőt, külföldi edzésprogramot, erőnléti edzőt, dietetikust. Sikeres optimistes karrierje után az ILCA 4 (2023-ban az Év Ifjúsági Vitorlázója fiú kategóriában), majd ILCA 6 hajóosztályban folytatta vitorlázó pályafutását. A tavalyi szezonjára a koronát az az észak-portugáliai Viana do Casteloban rendezett ILCA 4 ifjúsági világbajnokságon elért negyedik helye tette fel. A júliusban a Garda-tavon rendezett World Sailing Ifjúsági világbajnokságon ILCA 6 osztályban az összetett mezőnyben 62 induló között a 11. helyet szerezte meg. Az ILCA 6 Európa Kupa osztrák fordulóján Ausztriában az Atterseen az 1. helyen végzett, a hajóosztály magyar bajnokságát pedig megnyerte.

Sokrétű nemzetközi tapasztalattal bír tehát, ezúttal pedig az igazán hazai pályának számító Balaton lesz az Európa Kupa helyszíne. A mezőny tagjai közül pedig minden bizonnyal ő az egyik, aki a legjobban ismeri a helyi körülményeket.