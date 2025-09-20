szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

44 perce

A Balatonlelle SE az egyetlen veretlen csapatot fogadja

Címkék#Hegedűs Gyula#lellei#NB III Dél-Nyugati csoport#NB III#bajnokság#Balatonlelle SE

Nehéz feladat vár Hegedűs Gyula csapatára az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, hiszen a Dunaújváros érkezik a kék-fehér együtteshez. A Balatonlelle SE hazai pályán készül megtörni Gróf András gárdájának sorozatát.

Nagy Domokos

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, a Balatonlelle SE fogadja a veretlen Dunaújváros FC-t. Hegedűs Gyula együttese lendületben van, hiszen az elmúlt két fordulóban győzelemmel hagyta el a pályát, és most hazai környezetben bizonyíthat a bajnokság egyetlen veretlen csapata ellen.

A Balatonlelle SE jó fomát mutatott a legutóbbi két mérkőzésen
A veretlen Dunaújváros FC-t fogadja a Balatonlelle együttese 
Fotó: Balatonlelle SE

A forma alapján van keresnivalója a Balatonlelle SE-nek

A lelleiek hazai mérlege egy győzelem és két vereség, de a mostani formájuk biztató lehet a szurkolók számára. A dunaújvárosiak idegenben is stabilak: három fellépésükből kettőt megnyertek, egyszer pedig döntetlennel távoztak.

– Nagyon jó futballt játszó, szimpatikus csapat érkezik hozzánk, de bízom a hazai pálya erejében és a játékosaim jelenlegi formájában – mondta Hegedűs Gyula vezetőedző. – Sérülések és betegségek hátráltatják a munkát, de elég mély a keretünk ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket megoldjuk. Nehéz, de jó mérkőzésre számítok.

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 7601206+1418
2 Kaposvári Rákóczi FC 76011710+718
3 FC Nagykanizsa 7511144+1016
4 MTK Budapest II. 75022210+1215
5 Dunaújváros FC 7430156+915
6 Majosi SE 74122213+913
7 Szekszárdi UFC 74121414013
8 PMFC 7322124+811
9 Paksi FC II. 7304613-79
10 Iváncsa KSE 72141114-37
11 Greenplan Balatonlelle SE 7205319-166
12 Érdi VSE 712458-35
13 Pénzügyőr SE 7115614-84
14 BFC Siófok 7115515-104
15 Dombóvári FC 70341025-153
16 PTE-PEAC 7025815-72

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu