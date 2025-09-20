A Balatonlelle SE az egyetlen veretlen csapatot fogadja

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, a Balatonlelle SE fogadja a veretlen Dunaújváros FC-t. Hegedűs Gyula együttese lendületben van, hiszen az elmúlt két fordulóban győzelemmel hagyta el a pályát, és most hazai környezetben bizonyíthat a bajnokság egyetlen veretlen csapata ellen.

A veretlen Dunaújváros FC-t fogadja a Balatonlelle együttese

Fotó: Balatonlelle SE

A forma alapján van keresnivalója a Balatonlelle SE-nek

A lelleiek hazai mérlege egy győzelem és két vereség, de a mostani formájuk biztató lehet a szurkolók számára. A dunaújvárosiak idegenben is stabilak: három fellépésükből kettőt megnyertek, egyszer pedig döntetlennel távoztak.

– Nagyon jó futballt játszó, szimpatikus csapat érkezik hozzánk, de bízom a hazai pálya erejében és a játékosaim jelenlegi formájában – mondta Hegedűs Gyula vezetőedző. – Sérülések és betegségek hátráltatják a munkát, de elég mély a keretünk ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket megoldjuk. Nehéz, de jó mérkőzésre számítok.

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája