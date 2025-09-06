NB III: Nem feltartott kézzel megy a PMFC-hez a Balatonlelle

Az előző fordulóban hazai pályán megszerezte első sikerét a Greenplan Balatonlelle SE, amely ennek köszönhetően elmozdult a kieső helyről, s fellépett egészen a 13. pozícióig. Itt azonban nem állna meg Hegedűs Gyula csapata, amelyre bár nem vár könnyű mérkőzés a PMFC otthonában, de egyáltalán nem feltartott kézzel utaznak a Mecsekaljára a balatoniak.

Nehéz sorozat elé néz a Greenplan Balatonlelle SE

Fotó: Balatonlelle SE/Facebook

Megérkezett az NB III.-ba a Balatonlelle SE

– Már a Siófok és a Kaposvár elleni meccs előtt lehetett érezni, hogy megérkeztünk az NB III.-ba, de utána Majoson beleszaladtunk egy nagy pofonba – mondta Hegedűs Gyula, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Remélem, hogy a csapat az elkövetkezendő fordulókban is lesz tartása és azt az arcát mutatja, amelyet a Szekszárd ellen. Borzasztó nehéz három mérkőzés következik számunkra, hiszen a Pécs után a Dunaújvárossal és a Ferencváros második csapatával találkozunk, de szeretnénk meglepetéseket okozni és a legjobban kijönni ebből a nehéz sorozatból.

A PMFC a hetedik, míg a Balatonlelle a 13. helyről várja a vasárnap 17.00 órakor kezdődő bajnoki mérkőzés.

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella