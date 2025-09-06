szeptember 6., szombat

Labdarúgás

1 órája

NB III: Nem feltartott kézzel megy a PMFC-hez a Balatonlelle

Címkék#Hegedűs Gyula#PMFC#NB III#Greenplan Balatonlelle SE

Vasárnap 17.00 órakor a PMFC otthonában lépnek pályára Hegedűs Gyula tanítványai. harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában. A Greenplan Balatonlelle SE az első sikere után utazik a Mecsekaljára.

Klein Péter Nándor

Az előző fordulóban hazai pályán megszerezte első sikerét a Greenplan Balatonlelle SE, amely ennek köszönhetően elmozdult a kieső helyről, s fellépett egészen a 13. pozícióig. Itt azonban nem állna meg Hegedűs Gyula csapata, amelyre bár nem vár könnyű mérkőzés a PMFC otthonában, de egyáltalán nem feltartott kézzel utaznak a Mecsekaljára a balatoniak.

Pécsen lép pályára a Greenplan Balatonlelle SE
Nehéz sorozat elé néz a Greenplan Balatonlelle SE
Fotó: Balatonlelle SE/Facebook

Megérkezett az NB III.-ba a Balatonlelle SE

– Már a Siófok és a Kaposvár elleni meccs előtt lehetett érezni, hogy megérkeztünk az NB III.-ba, de utána Majoson beleszaladtunk egy nagy pofonba – mondta Hegedűs Gyula, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Remélem, hogy a csapat az elkövetkezendő fordulókban is lesz tartása és azt az arcát mutatja, amelyet a Szekszárd ellen. Borzasztó nehéz három mérkőzés következik számunkra, hiszen a Pécs után a Dunaújvárossal és a Ferencváros második csapatával találkozunk, de szeretnénk meglepetéseket okozni és a legjobban kijönni ebből a nehéz sorozatból.
A PMFC a hetedik, míg a Balatonlelle a 13. helyről várja a vasárnap 17.00 órakor kezdődő bajnoki mérkőzés.

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 66001831518
2 FC Nagykanizsa 65011441015
3 Kaposvári Rákóczi FC 6501126615
4 Dunaújváros FC 6420156914
5 Majosi SE 64111881013
6 MTK Budapest II. 64022091112
7 PMFC 6321123911
8 Szekszárdi UFC 63121113-210
9 Paksi FC II. 6204412-86
10 Érdi VSE 612346-25
11 Iváncsa KSE 6114812-44
12 BFC Siófok 6114412-84
13 Greenplan Balatonlelle SE 6105219-173
14 Dombóvári FC 6033923-143
15 PTE-PEAC 6024612-62
16 Pénzügyőr SE 6015312-91

 

