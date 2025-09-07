Pokolból a mennyországba: utolsó perces balatonlellei csoda Pécsen

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 7. fordulójának zárómérkőzésén a Greenplan Balatonlelle SE drámai végjátékban gyűjtötte be a három pontot a PMFC otthonában.

A Balatonlelle SE játékosa, Borbély Ákos megszerezte első harmadosztályú gólját az idei kiírásban

Fotó: Balatonlelle SE

A találkozón az utolsó percekig nem született gól. Mindkét csapat elszántan küzdött, de a kapuk előtt kevés lehetőség adódott. Amikor már mindenki a döntetlenre készült, a hosszabbításban érkezett a fordulat: a 93. percben Borbély Ákos értékesítette a megítélt büntetőt, amivel a somogyiak 1–0-ra diadalmaskodtak. A lelleiek így egy bravúros és nagyon fontos idegenbeli sikerrel gazdagodtak.

NB III. Dél-Nyugati csoport 7. forduló

PMFC–Greenplan Balatonlelle SE 0–1 (0–0)

Pécs, PMFC Stadion Vezette: Góbi S. (Szabados D., Jakab B.)

PMFC: Helesfay D. – Beke P. (Hegedűs M., a szünetben), Németh M., Jásper B., Bukovics A. (Varga D., a szünetben) – Galacs E. (Berekali M., a 80. percben) Ikonomou K., Csörgő R. (Orbán K., a 61. percben), Polyák I. – Bachesz E., Yaroslav H. (Horváth P., a 61. percben). Vezetőedző: Vas László

Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Gazdag B., Kelemen K., Nyitrai B., Hrabovszki Z. – Körmendy K., Orsós T. (Barczi L., a 64. percben), Borbély Á., Molnár K. (Bereczki K., a 78. percben) – Sipaki P., Bán G. (Kovács K., a 91. percben) Vezetőedző: Kenéz Szabolcs

Gólszerző: Borbély Á. (a 93. percben, büntetőből)

Az NB III. Dél-Nyugati csoport tabellája a 7. forduló után: