Labdarúgás

1 órája

Pokolból a mennyországba: utolsó perces balatonlellei csoda Pécsen

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 7. fordulójában a PMFC és a Balatonlelle feszült mérkőzést vívott. A hajrában a Balatonlelle SE Borbély Ákos büntetőjével szerezte meg az értékes idegenbeli győzelmet.

Nagy Domokos

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 7. fordulójának zárómérkőzésén a Greenplan Balatonlelle SE drámai végjátékban gyűjtötte be a három pontot a PMFC otthonában.

Borbély Ákos büntetőből szerezte meg a győzelmet a Balatonlelle SE-nek
A Balatonlelle SE játékosa, Borbély Ákos megszerezte első harmadosztályú gólját az idei kiírásban 
Fotó: Balatonlelle SE

A találkozón az utolsó percekig nem született gól. Mindkét csapat elszántan küzdött, de a kapuk előtt kevés lehetőség adódott. Amikor már mindenki a döntetlenre készült, a hosszabbításban érkezett a fordulat: a 93. percben Borbély Ákos értékesítette a megítélt büntetőt, amivel a somogyiak 1–0-ra diadalmaskodtak. A lelleiek így egy bravúros és nagyon fontos idegenbeli sikerrel gazdagodtak.

NB III. Dél-Nyugati csoport 7. forduló

PMFC–Greenplan Balatonlelle SE 0–1 (0–0)

Pécs, PMFC Stadion Vezette: Góbi S. (Szabados D., Jakab B.)
PMFC: Helesfay D. – Beke P. (Hegedűs M., a szünetben), Németh M., Jásper B., Bukovics A. (Varga D., a szünetben) – Galacs E. (Berekali M., a 80. percben) Ikonomou K., Csörgő R. (Orbán K., a 61. percben), Polyák I. – Bachesz E., Yaroslav H. (Horváth P., a 61. percben). Vezetőedző: Vas László
Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Gazdag B., Kelemen K., Nyitrai B., Hrabovszki Z. – Körmendy K., Orsós T. (Barczi L., a 64. percben), Borbély Á., Molnár K. (Bereczki K., a 78. percben) – Sipaki P., Bán G. (Kovács K., a 91. percben) Vezetőedző: Kenéz Szabolcs
Gólszerző: Borbély Á. (a 93. percben, büntetőből)

Az NB III. Dél-Nyugati csoport tabellája a 7. forduló után:

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 7601206+1418
2 Kaposvári Rákóczi FC 76011710+718
3 FC Nagykanizsa 7511144+1016
4 MTK Budapest II. 75022210+1215
5 Dunaújváros FC 7430156+915
6 Majosi SE 74122213+913
7 Szekszárdi UFC 74121414013
8 PMFC 7322124+811
9 Paksi FC II. 7304613-79
10 Iváncsa KSE 72141114-37
11 Greenplan Balatonlelle SE 7205319-166
12 Érdi VSE 712458-35
13 Pénzügyőr SE 7115614-84
14 BFC Siófok 7115515-104
15 Dombóvári FC 70341025-153
16 PTE-PEAC 7025815-72

 

 

