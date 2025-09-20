Barcstól Verőcéig: félmaraton határok nélkül

Új fejezetéhez érkezett a határon átívelő sportrendezvény: szombaton rendezték a Határfutás 2025-öt, amelyen ezúttal 68 induló vállalkozott a félmaratoni táv teljesítésére.



– Az idei versenyen a magyarországi szakasz hosszabb lett, míg a horvát oldalon rövidebb táv várta a futókat – mondta Horváth Gábor sportreferens, Barcs város hivatalos közösségi oldalának. – Hét frissítő- és pihenőpontot állítottunk fel, ahol vízzel és energiaszeletekkel segítjük a résztvevőket.



A biztonságról a rendőrség és a polgárőrség gondoskodott, garantálva, hogy a sportolók zavartalanul teljesíthessék a kihívást. A mezőny a Verőcei sportcsarnoknál érkezik célba, ahol ünnepélyes keretek között adják át az érmeket.