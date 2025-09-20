1 órája
A BFC Siófok a PMFC ellen törné meg rossz sorozatát
A baranyai piros-feketék sem jó formában érkeznek a Balaton partjára, így minden adott egy kiélezett ütközethez. A BFC Siófok négy vereség után hazai pályán kapaszkodna vissza.
Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, a BFC Siófok a PMFC együttesét látja vendégül. A mérkőzés pikantériáját az adja, hogy mindkét csapat rossz szériát igyekszik megtörni.
A BFC Siófok hazai pályán törné meg a rossz sorozatot
A siófokiak négy meccs óta nem szereztek pontot, így Mészáros József tanítványainak égető szüksége lenne egy győzelemre. Hazai pályán eddig sem ment könnyen: egy siker és egy döntetlen mellett kétszer is vereséget szenvedtek.
A baranyai piros-feketék sem villognak: két találkozó óta nyeretlenek, idegenbeli mérlegük pedig két döntetlen és egy vereség. A PMFC azonban rendre veszélyes ellenfélnek bizonyul, amit a két csapat legutóbbi fellépése is bizonyít: a 2024/2025-ös idény 22. fordulójában a 95. percben, egy kétes büntetőből tudott egyenlíteni a baranyai együttes.
Most is hasonlóan kiélezett küzdelemre van kilátás. Mészáros József, a Balaton-partiak vezetőedzője bizakodva várja a PMFC elleni összecsapást.
– Úgy gondolom, ha a csapat képes lesz az első 20–30 percben mutatott játékát a teljes mérkőzésre átmenteni, reális esély nyílik a pontszerzésre - mondta Mészáros József. – Tudom, hogy a játékosok mindent megtesznek a sikerért. Ugyanakkor sok fiatal van a keretben, akiknek még hiányzik a kellő meccsrutin. Ez az oka annak, hogy a gyakorlások során elsajátított elemek nem mindig jelennek meg a találkozókon, és emiatt visszatérő hibákat követünk el. Ha ezen tudunk javítani, komoly lépést teszünk előre.
A mérkőzés 16 órakor kezdődik.
NB III Dél-Nyugati csoport tabella
