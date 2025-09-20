szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Labdarúgás

1 órája

A BFC Siófok a PMFC ellen törné meg rossz sorozatát

Címkék#PMFC#Mészáros József#NB III#tabella#BFC Siófok

A baranyai piros-feketék sem jó formában érkeznek a Balaton partjára, így minden adott egy kiélezett ütközethez. A BFC Siófok négy vereség után hazai pályán kapaszkodna vissza.

Nagy Domokos

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, a BFC Siófok a PMFC együttesét látja vendégül. A mérkőzés pikantériáját az adja, hogy mindkét csapat rossz szériát igyekszik megtörni.

A BFC Siófok számára fontos lenne a pontszerzés
Mészáros József tanítványai mindent megtesznek a győzelemért a PMFC ellen Fotó: BFC Siófok

A BFC Siófok hazai pályán törné meg a rossz sorozatot

A siófokiak négy meccs óta nem szereztek pontot, így Mészáros József tanítványainak égető szüksége lenne egy győzelemre. Hazai pályán eddig sem ment könnyen: egy siker és egy döntetlen mellett kétszer is vereséget szenvedtek.

A baranyai piros-feketék sem villognak: két találkozó óta nyeretlenek, idegenbeli mérlegük pedig két döntetlen és egy vereség. A PMFC azonban rendre veszélyes ellenfélnek bizonyul, amit a két csapat legutóbbi fellépése is bizonyít: a 2024/2025-ös idény 22. fordulójában a 95. percben, egy kétes büntetőből tudott egyenlíteni a baranyai együttes.

Most is hasonlóan kiélezett küzdelemre van kilátás. Mészáros József,  a Balaton-partiak vezetőedzője bizakodva várja a PMFC elleni összecsapást. 

– Úgy gondolom, ha a csapat képes lesz az első 20–30 percben mutatott játékát a teljes mérkőzésre átmenteni, reális esély nyílik a pontszerzésre - mondta Mészáros József.  – Tudom, hogy a játékosok mindent megtesznek a sikerért. Ugyanakkor sok fiatal van a keretben, akiknek még hiányzik a kellő meccsrutin. Ez az oka annak, hogy a gyakorlások során elsajátított elemek nem mindig jelennek meg a találkozókon, és emiatt visszatérő hibákat követünk el. Ha ezen tudunk javítani, komoly lépést teszünk előre.

A mérkőzés 16 órakor kezdődik.

NB III Dél-Nyugati csoport tabella

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 7601206+1418
2 Kaposvári Rákóczi FC 76011710+718
3 FC Nagykanizsa 7511144+1016
4 MTK Budapest II. 75022210+1215
5 Dunaújváros FC 7430156+915
6 Majosi SE 74122213+913
7 Szekszárdi UFC 74121414013
8 PMFC 7322124+811
9 Paksi FC II. 7304613-79
10 Iváncsa KSE 72141114-37
11 Greenplan Balatonlelle SE 7205319-166
12 Érdi VSE 712458-35
13 Pénzügyőr SE 7115614-84
14 BFC Siófok 7115515-104
15 Dombóvári FC 70341025-153
16 PTE-PEAC 7025815-72

