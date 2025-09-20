A BFC Siófok a PMFC ellen törné meg rossz sorozatát

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában, a BFC Siófok a PMFC együttesét látja vendégül. A mérkőzés pikantériáját az adja, hogy mindkét csapat rossz szériát igyekszik megtörni.

Mészáros József tanítványai mindent megtesznek a győzelemért a PMFC ellen Fotó: BFC Siófok

A BFC Siófok hazai pályán törné meg a rossz sorozatot

A siófokiak négy meccs óta nem szereztek pontot, így Mészáros József tanítványainak égető szüksége lenne egy győzelemre. Hazai pályán eddig sem ment könnyen: egy siker és egy döntetlen mellett kétszer is vereséget szenvedtek.

A baranyai piros-feketék sem villognak: két találkozó óta nyeretlenek, idegenbeli mérlegük pedig két döntetlen és egy vereség. A PMFC azonban rendre veszélyes ellenfélnek bizonyul, amit a két csapat legutóbbi fellépése is bizonyít: a 2024/2025-ös idény 22. fordulójában a 95. percben, egy kétes büntetőből tudott egyenlíteni a baranyai együttes.

Most is hasonlóan kiélezett küzdelemre van kilátás. Mészáros József, a Balaton-partiak vezetőedzője bizakodva várja a PMFC elleni összecsapást.

– Úgy gondolom, ha a csapat képes lesz az első 20–30 percben mutatott játékát a teljes mérkőzésre átmenteni, reális esély nyílik a pontszerzésre - mondta Mészáros József. – Tudom, hogy a játékosok mindent megtesznek a sikerért. Ugyanakkor sok fiatal van a keretben, akiknek még hiányzik a kellő meccsrutin. Ez az oka annak, hogy a gyakorlások során elsajátított elemek nem mindig jelennek meg a találkozókon, és emiatt visszatérő hibákat követünk el. Ha ezen tudunk javítani, komoly lépést teszünk előre.

A mérkőzés 16 órakor kezdődik.

NB III Dél-Nyugati csoport tabella

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P 1 Ferencvárosi TC II. 7 6 0 1 20 6 +14 18 2 Kaposvári Rákóczi FC 7 6 0 1 17 10 +7 18 3 FC Nagykanizsa 7 5 1 1 14 4 +10 16 4 MTK Budapest II. 7 5 0 2 22 10 +12 15 5 Dunaújváros FC 7 4 3 0 15 6 +9 15 6 Majosi SE 7 4 1 2 22 13 +9 13 7 Szekszárdi UFC 7 4 1 2 14 14 0 13 8 PMFC 7 3 2 2 12 4 +8 11 9 Paksi FC II. 7 3 0 4 6 13 -7 9 10 Iváncsa KSE 7 2 1 4 11 14 -3 7 11 Greenplan Balatonlelle SE 7 2 0 5 3 19 -16 6 12 Érdi VSE 7 1 2 4 5 8 -3 5 13 Pénzügyőr SE 7 1 1 5 6 14 -8 4 14 BFC Siófok 7 1 1 5 5 15 -10 4 15 Dombóvári FC 7 0 3 4 10 25 -15 3 16 PTE-PEAC 7 0 2 5 8 15 -7 2

A BFC Siófok–MTK MOL Magyar Kupa mérkőzés összefoglalója: