Labdarúgás

17 perce

Először lép pályára nevelőegyesülete ellen az egykori siófoki kulcsjátékos

Címkék#Dunaújváros#Balogh Bence Benitó#siófoki#NB III.#NB III Dél-Nyugati csoport#BFC Siófok

Vasárnap délután a Dunaújvárosi Stadionban rendezik a forduló egyik legérdekesebb mérkőzését. A BFC Siófok a veretlen Dunaújváros ellen próbál meg pontot vagy pontokat szerezni.

Nagy Domokos

Vasárnap délután a kiesőhelyen álló BFC Siófok a veretlen Dunaújváros FC vendége lesz az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában.

A BFC Siófok jelenleg a kiesőzónában rostokol
Mészáros József mindent megtesz, hogy kirángassa a csapatot a gödörből 
Fotó: BFC Siófok

Menekülne a kiesőzónából a BFC Siófok

A balatoni sárga-kékek nehéz feladat elé néznek, hiszen legutóbbi öt mérkőzésükön egyetlen győzelmet sem tudtak aratni, így mindenképp bravúrra lenne szükségük a három pont megszerzéséhez.
Ezzel szemben a hazai gárda kiváló formában van: ötödik helyen áll a tabellán és továbbra is az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben. 
A találkozó pikantériáját Balogh Bence Benitó személye adja, aki nyáron viharos körülmények között távozott a Balaton-partiaktól, és most először néz farkasszemet volt csapatával. Aligha fér kétség ahhoz, hogy a volt siófoki társak számára külön motivációt jelent a támadó jelenléte, így a meccs érzelmi töltete még nagyobb lesz.

Feszült, izgalmas összecsapás várható tehát Dunaújvárosban: a hazaiak a veretlenségük megőrzéséért, a siófokiak a túlélésükért és az önbizalom visszaszerzéséért küzdenek majd.
A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Stadionban. 

Az NB III. Dél-Nyugati csoport tabellája:

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Kaposvári Rákóczi Kaposvári Rákóczi FC 8701 2011+921
2 FC Nagykanizsa FC Nagykanizsa 8611 165+1119
3 Ferencváros II. Ferencvárosi TC II. 8602 218+1318
4 Majosi SE Planet Home Majosi SE 8512 2414+1016
5 MTK II. MTK Budapest II. 8503 2312+1115
6 Dunaújváros Dunaújváros FC 8440 167+916
7 PMFC PMFC 8422 174+1314
8 Szekszárd Szekszárdi UFC 8413 1517-213
9 Iváncsa Iváncsa KSE 8314 1214-210
10 Paks II. Paksi FC II. 8305 917-89
11 Érdi VSE Érdi VSE 8224 78-18
12 Balatonlelle Greenplan Balatonlelle SE 8215 420-167
13 PTE-PEAC PTE-PEAC 8125 1218-65
14 Pénzügyőr Pénzügyőr SE 8116 615-94
15 BFC Siófok BFC Siófok 8116 520-154
16 Dombóvár Dombóvári FC 8035 1027-173

 

