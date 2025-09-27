Először lép pályára nevelőegyesülete ellen az egykori siófoki kulcsjátékos

Vasárnap délután a kiesőhelyen álló BFC Siófok a veretlen Dunaújváros FC vendége lesz az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában.

Mészáros József mindent megtesz, hogy kirángassa a csapatot a gödörből

Fotó: BFC Siófok

Menekülne a kiesőzónából a BFC Siófok

A balatoni sárga-kékek nehéz feladat elé néznek, hiszen legutóbbi öt mérkőzésükön egyetlen győzelmet sem tudtak aratni, így mindenképp bravúrra lenne szükségük a három pont megszerzéséhez.

Ezzel szemben a hazai gárda kiváló formában van: ötödik helyen áll a tabellán és továbbra is az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben.

A találkozó pikantériáját Balogh Bence Benitó személye adja, aki nyáron viharos körülmények között távozott a Balaton-partiaktól, és most először néz farkasszemet volt csapatával. Aligha fér kétség ahhoz, hogy a volt siófoki társak számára külön motivációt jelent a támadó jelenléte, így a meccs érzelmi töltete még nagyobb lesz.