17 perce
Először lép pályára nevelőegyesülete ellen az egykori siófoki kulcsjátékos
Vasárnap délután a Dunaújvárosi Stadionban rendezik a forduló egyik legérdekesebb mérkőzését. A BFC Siófok a veretlen Dunaújváros ellen próbál meg pontot vagy pontokat szerezni.
Vasárnap délután a kiesőhelyen álló BFC Siófok a veretlen Dunaújváros FC vendége lesz az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában.
Menekülne a kiesőzónából a BFC Siófok
A balatoni sárga-kékek nehéz feladat elé néznek, hiszen legutóbbi öt mérkőzésükön egyetlen győzelmet sem tudtak aratni, így mindenképp bravúrra lenne szükségük a három pont megszerzéséhez.
Ezzel szemben a hazai gárda kiváló formában van: ötödik helyen áll a tabellán és továbbra is az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben.
A találkozó pikantériáját Balogh Bence Benitó személye adja, aki nyáron viharos körülmények között távozott a Balaton-partiaktól, és most először néz farkasszemet volt csapatával. Aligha fér kétség ahhoz, hogy a volt siófoki társak számára külön motivációt jelent a támadó jelenléte, így a meccs érzelmi töltete még nagyobb lesz.
A saját nevelésű kulcsjátékos a riválishoz szerződött – Siófokon csak kapkodják a fejüket
Feszült, izgalmas összecsapás várható tehát Dunaújvárosban: a hazaiak a veretlenségük megőrzéséért, a siófokiak a túlélésükért és az önbizalom visszaszerzéséért küzdenek majd.
A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Stadionban.
Az NB III. Dél-Nyugati csoport tabellája: