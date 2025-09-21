szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

45 perce

Kupabúcsú után súlyos bajnoki zakó

Címkék#Hutvágner G#PMFC#Siófok Városi Stadion#BFC Siófok#eredmények

Az MTK elleni kupakudarc után újabb vereséget szenvedett a balatoni kék-sárga csapat. A BFC Siófok az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában súlyos zakóba szaladt bele a Pécs ellen.

Nagy Domokos

Verőfényes napsütés fogadta a Siófoki Városi Stadion közönségét. Az első gólra nem kellett sokat várni, a BFC Siófok szurkolók bánatára azonban a PMFC villant meg először: Helesh Yaroslav már a 3. percben betalált. (0–1)

A BFC Siófok kapusát ez a rengeteg gól hideg zuhanyként éri
 Hutvágner Gergely, a BFC Siófok kapusa az elmúlt mérkőzéseken sűrűn nyúlt a labdáért a hálóba Fotó: BFC Siófok

Megint kitömték a BFC Siófok gárdáját

Óriási nyomás alá helyezte a balatoni kék-sárgákat a baranyai együttes, és a 10. percben büntetőből meg is duplázta előnyét. (0–2)
A Siófok helyzetig sem nagyon jutott, a korai két gól érezhetően megtörte a hazaiakat. És csak ekkor jött a fekete leves: három perc alatt eldőlt nemcsak a félidő, hanem az egész találkozó.

Helesh Yaroslav a 18. percben távoli bombával megszerezte második találatát, majd három perccel később a harmadik gólját is, amivel már négy volt közte. (0–4)
A lelátón így hamar elszállt a szoros csata reménye, ellentétben a két csapat legutóbbi összecsapásával. A szünetre 0–4-gyel vonultak az öltözőbe a felek.

A fordulás után mindkét edző változtatott, de a játék képe nem módosult. A PMFC továbbra is kezdeményezett, az 51. percben Orbán is feliratkozott a góllövőlistára. (0–5)
A hajrában Mészáros József legénysége próbálta szépíteni az eredményt, ám ezen a napon semmi sem jött össze a balatoniaknak, még a becsületgól sem.

NB III. Dél-Nyugati csoport 8. forduló

BFC Siófok–PMFC 0–5 (0–4)

Siófok Városi Stadion, Vezette: Holczbauer F. (Blum D., Keszthelyi K.)
BFC Siófok: Hutvágner G. – Németh J. (Mervó B., az 55. percben), Horváth A., Pintér B., Gruber Á., Horváth G. (Herman O., az 55. percben), Polényi G., Papp M., Toghia P. (Andrasics M., a 82. percben), Rácz D. (Németh B., az 55. percben), Fiáth B. (Nimsz Á., az 55. percben) Vezetőedző: Mészáros József
PMFC: Helesfay D. – Németh M., Jásper B., Hegedűs M. (Bukovics A., a szünetben), Horváth P. (Varga D., a 77. percben), Galacs E. (Beke P., a szünetben) Orbán K. (Bachesz E., a 65. percben), Ikonomou K., Pintér D. (Gyánó M. a 65. percben), Miklós P., Helesh Y. Vezetőedző: Vas László
Gólszerzők: Helesh Y. (az 5.,  a 18. és a 21. percben), Hegedűs  M. (a 10. percben), Orbán K. (az 61. percben)

 

