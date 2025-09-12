szeptember 12., péntek

Labdarúgás

1 órája

Újabb csodát tenne a kupában a Siófok

Címkék#Horváth Attila#MTK Budapest#MOL Magyar Kupa#BFC Siófok

Két év után újra élvonalbeli csapat érkezik a Révész Géza utcai stadionba. A BFC Siófok az MTK Budapest csapatát fogadja a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, szombaton 16.00 órakor.

Klein Péter Nándor

A MOL Magyar Kupa harmadik körében már csak a BFC Siófok képviseli Somogy vármegyét, ugyanis az előző fordulóban a Kaposvári Rákóczi FC büntetőkkel esett ki az Érdi VSE ellen, míg Nagyatádot a PMFC búcsúztatta. Így csak a Mórágyon gólfesztivált rendező balatoniak léphettek tovább a legjobb 64 csapat közé, ahol már az első, illetve a második vonal klubjai is csatlakoznak. A BFC Siófok rögtön belehúzott, hiszen az NB I.-ben jelenleg a nyolcadik helyen álló MTK Budapest csapatát fogadja szombaton 16.00 órakor. A balatoniak továbbjutása egy kisebb csodával érne fel, hiszen egyáltalán nincs jó formában a somogyi gárda, amely 1984-ben másodosztályúként megnyerte a Magyar Kupát, így nem áll távol tőlük a csodatétel.

A BFC Siófok az MTK csapatát fogadja a kupában
Horváth Attila, a siófokiak csapatkapitánya reméli, hogy lesz jó periódusuk a mérkőzésen
Fotó: BFC Siófok

– A jelenlegi formánk és az osztálykülönbség alapján nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk, ha lenne pár jó periódusunk a mérkőzésen, hiszen abból erőt és hitet tudnánk meríteni a bajnoki folytatásra – mondta Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya. – A célunk, hogy stabil játékot nyújtsunk, stabilan védekezzünk, hiszen az elmúlt fordulókban sok gólt kaptunk, így pedig nehéz pontokat szerezni. 
A BFC Siófok az NB III. Dél-Nyugati csoportjában már találkozott a fővárosi kék-fehérek tartalékcsapatával. Az a mérkőzés nem sikerült jól a Mészáros József vezette somogyiaknak, hiszen az MTK háromgólos sikert aratott. 

Két év után fogad NB I.-es csapatot a BFC Siófok

A BFC Siófok legutóbb 2023. novemberében fogadott NB I.-es csapatot hazai pályán, akkor is a Magyar Kupában. Két évvel ezelőtt a DVTK érkezett az akkor még NB II.-es siófokiakhoz, akik nem borították a papírformát. Remélhetőleg, ezúttal sikerülni fog, de tegyük hozzá, ez országos bravúr lenne.

 

