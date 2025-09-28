Újabb súlyos vereséget szenvedett a BFC

Súlyos vereségbe szaladt bele a BFC Siófok Dunaújvárosban az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában. A veretlen hazaiak már az első félidőben megszerezték a vezetést, majd a fordulás után gyors gólokkal eldöntötték a találkozót. Tóth Ákos és Pintér Máté találataival hamar háromra nőtt a különbség, majd Tapiska fejesével, végül Fehér bombájával alakult ki az 5–0-s végeredmény. A siófokiak ráadásul kapusukat, Hutvágner Gergelyt is elveszítették kiállítás miatt, akinél a negyedik bekapott gól után elszakadt a cérna.

Hutvágner Gergelyt (középen) a 82. percben kiállították Fotó: BFC Siófok

Dunaújváros FC–BFC Siófok 5–0 (1–0)

Dunaújvárosi Stadion, Vezette: Kakuk Sz. (Pavlovics A., Bizderi N.)

Dunaújváros FC: Bolla J. – Molnár B. (Dorogi R., a 69. percben), Balogh B. (Székely B., a 60. percben), Molnár T., Dobos Á. (Hegedűs K., a 77. percben), Bata K., Adács L., Tapiska G., Pintér M., Gránicz P. (Vogyicska B., a 60. percben), Tóth Á. (Fehér Sz., a 69. percben) Vezetőedző: Gróf András

BFC Siófok: Hutvágner G. – Horváth A., Pintér B. (Andrasics M., a 69. percben), Gruber Á., Horváth G. (Németh B., a 69. percben), Polényi G., Papp M., Toghia P. (Szenczi B., a 79. percben), Rácz D., Nimsz Á. (Németh J., a 69. percben), Fiáth B. (Hoffman A., a 86. percben). Vezetőedző: Mészáros József

Kiállítva: Hutvágner G. (a 82. percben)

Gólszerzők: Molnár T. (a 24. percben), Tóth Á. (a 49. percben), Pintér M. (a 60. percben), Tapiska G. (a 80. percben), Fehér Sz. (a 87. percben)



