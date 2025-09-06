Mindenki hadra fogható Siófokon

Jól kezdte a bajnokságot a Szekszárdi UFC, amely az első három fordulóban veretlen maradt, majd a negyedikben kikapott Iváncsán, de az ötödikben – nagy meglepetésre – legyőzte a regnáló bajnok FC Nagykanizsát is, ráadásul hátrányból felállva, így eddig tíz pontot gyűjtött. Az előző körben ugyanis nem tudták gyarapítani a pontjaik számát a tolnaiak, hiszen kétgólos vereséget szenvedtek a Greenplan Balatonlelle SE otthonában. Bár hazai pályán még hibátlan a Szekszárd, de Mészáros József vezette BFC Siófok arra törekszik, hogy ezt a sorozatot megszakítsa, s három ponttal térjen haza.

Kaposvárról nem sikerült, de Szekszárdról elvinné a pontokat a BFC Siófok

Fotó: Lang Róbert

– A Szekszárd bár jobban kezdte a bajnokságot, mint mi, de úgy gondolom, hogy két hasonló erőt képviselő csapat találkozik majd egymással vasárnap, így minkét fél számára fontos a találkozó – mondta Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője. – Minden pontra nagy szükségünk van, így a győzelem reményében utazunk.

Mindenki hadra fogható a BFC Siófok csapatában

A siófokiak az előző mérkőzésekre nem tudtak teljes kerettel kiállni, ez pedig a kapu előtti teljesítményükre rányomta a bélyeget, hiszen fizikálisan hiába került ellenfelei fölé a gárda, ez gólokban nem mutatkozott meg. Emiatt eddig csak négy pont áll a nevük mellett a tabellán.

– Minden játékos felépült, remélem, hogy ez eredményességben is megmutatkozik majd a következő fordulókban – tette hozzá a BFC Siófok vezetőedzője.

Harmadszor a Szekszárd ellen

A BFC Siófok labdarúgócsapata harmadik alkalommal találkozik a Szekszárdi UFC csapatával a harmadosztályban. Az első két összecsapásra az előző idény során került sor, érdekesség, hogy a balatoniak mindkét alkalommal három-egyes sikert arattak.