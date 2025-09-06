szeptember 6., szombat

Labdarúgás

29 perce

Mindenki hadra fogható Siófokon

Címkék#Szekszárdi UFC#Mészáros József#BFC Siófok

Vasárnap 16.00 órakor a Szekszárdi UFC otthonában szólítják majd pályára Mészáros József csapatát. A BFC Siófok teljes kerettel vághat neki az NB III. Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában rendezett találkozónak.

Klein Péter Nándor

Jól kezdte a bajnokságot a Szekszárdi UFC, amely az első három fordulóban veretlen maradt, majd a negyedikben kikapott Iváncsán, de az ötödikben – nagy meglepetésre – legyőzte a regnáló bajnok FC Nagykanizsát is, ráadásul hátrányból felállva, így eddig tíz pontot gyűjtött. Az előző körben ugyanis nem tudták gyarapítani a pontjaik számát a tolnaiak, hiszen kétgólos vereséget szenvedtek a Greenplan Balatonlelle SE otthonában. Bár hazai pályán még hibátlan a Szekszárd, de Mészáros József vezette BFC Siófok arra törekszik, hogy ezt a sorozatot megszakítsa, s három ponttal térjen haza.

Kaposváron kikapott a BFC Siófok
Kaposvárról nem sikerült, de Szekszárdról elvinné a pontokat a BFC Siófok
Fotó: Lang Róbert 

– A Szekszárd bár jobban kezdte a bajnokságot, mint mi, de úgy gondolom, hogy két hasonló erőt képviselő csapat találkozik majd egymással vasárnap, így minkét fél számára fontos a találkozó – mondta Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője. – Minden pontra nagy szükségünk van, így a győzelem reményében utazunk.

Mindenki hadra fogható a BFC Siófok csapatában

A siófokiak az előző mérkőzésekre nem tudtak teljes kerettel kiállni, ez pedig a kapu előtti teljesítményükre rányomta a bélyeget, hiszen fizikálisan hiába került ellenfelei fölé a gárda, ez gólokban nem mutatkozott meg. Emiatt eddig csak négy pont áll a nevük mellett a tabellán.
– Minden játékos felépült, remélem, hogy ez eredményességben is megmutatkozik majd a következő fordulókban – tette hozzá a BFC Siófok vezetőedzője. 

Harmadszor a Szekszárd ellen

A BFC Siófok labdarúgócsapata harmadik alkalommal találkozik a Szekszárdi UFC csapatával a harmadosztályban. Az első két összecsapásra az előző idény során került sor, érdekesség, hogy a balatoniak mindkét alkalommal három-egyes sikert arattak. 

H. Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 66001831518
2 FC Nagykanizsa 65011441015
3 Kaposvári Rákóczi FC 6501126615
4 Dunaújváros FC 6420156914
5 Majosi SE 64111881013
6 MTK Budapest II. 64022091112
7 PMFC 6321123911
8 Szekszárdi UFC 63121113-210
9 Paksi FC II. 6204412-86
10 Érdi VSE 612346-25
11 Iváncsa KSE 6114812-44
12 BFC Siófok 6114412-84
13 Greenplan Balatonlelle SE 6105219-173
14 Dombóvári FC 6033923-143
15 PTE-PEAC 6024612-62
16 Pénzügyőr SE 6015312-91

 

