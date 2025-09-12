szeptember 12., péntek

Kézilabda

1 órája

Borítanák a papírformát az akadémisták

Címkék#Győr#NEKA#akadémista#Zakor Zalán#K&H Liga#ETO University HT#Tárnoki Márkó#Nemzeti Kézilabda Akadémia

Újabb idegenbeli mérkőzést vív a K&H Ligában a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, amely Győrben, az ETO University HT otthonában lép pályára pénteken, 18 órától.

A NEKA férficsapata vereséggel kezdett a bajnoki pontvadászatban. Az akadémisták Komlón maradtak alul nagy csatában. A győriek ezzel szemben 32–27-es diadalt arattak a Csurgói KK ellen.

Nagy feladat vár az akadémistákra
 Fotó: NEKA

Az amúgy is erős győri keret tovább erősödött a nyáron, ráadásul két játékos, nevezetesen Tárnoki Márkó és Zakor Zalán épp a NEKA csapatától érkezett a zöld-fehérekhez – számolt be róla az akadémia honlapja. – Dely Márton és Krakovszki Zsolt is az akadémián nevelkedett, előbbi közel nyolc, míg utóbbi majd’ hét esztendőt töltött Balatonbogláron. Az együttes szakmai igazgatója Kopornyik Zsolt, aki hosszú éveken át dolgozott a boglári akadémián utánpótlás vezetőedzőként, illetve az NB I-es csapatnál másodedzőként. Kathi Sándor a 2023/2024-es idényben a szezon második felét a Rába-partiaknál töltötte.
 

 

