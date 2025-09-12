Borítanák a papírformát az akadémisták

A NEKA férficsapata vereséggel kezdett a bajnoki pontvadászatban. Az akadémisták Komlón maradtak alul nagy csatában. A győriek ezzel szemben 32–27-es diadalt arattak a Csurgói KK ellen.

Nagy feladat vár az akadémistákra

Fotó: NEKA

Az amúgy is erős győri keret tovább erősödött a nyáron, ráadásul két játékos, nevezetesen Tárnoki Márkó és Zakor Zalán épp a NEKA csapatától érkezett a zöld-fehérekhez – számolt be róla az akadémia honlapja. – Dely Márton és Krakovszki Zsolt is az akadémián nevelkedett, előbbi közel nyolc, míg utóbbi majd’ hét esztendőt töltött Balatonbogláron. Az együttes szakmai igazgatója Kopornyik Zsolt, aki hosszú éveken át dolgozott a boglári akadémián utánpótlás vezetőedzőként, illetve az NB I-es csapatnál másodedzőként. Kathi Sándor a 2023/2024-es idényben a szezon második felét a Rába-partiaknál töltötte.

