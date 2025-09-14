szeptember 14., vasárnap

Kerékpározás

55 perce

Bringás invázió a Zselicben

Címkék#Kaposvár#Szarvasfarm#Zselicben#K3SE#Zselicvölgy Szabadidőfarmra#Csillagpark#kerékpáros

24 bringás tekerte végig a 66 kilométeres Zselici kört, amely egyszerre volt kihívás és élmény.

Sonline.hu

A K3SE idei negyedik közös országúti túráját szombaton rendezték meg Kaposvárról indulva, 24 kerékpáros részvételével. A rajt a Zaranyi útról történt, innen Petörkén és Szennán át vezetett az út a festői Zselicbe. Kardosfa és a Csillagpark érintése után a mezőny a Szarvasfarmon keresztül jutott el Hajmásra, a Zselicvölgy Szabadidőfarmra, ahol egy közös ebéd várta a bringásokat. A program nem a rohanásról szólt, inkább könnyed hagnulatú tekerésről, 66 kilométeren és 550 méter szintemelkedéssel. A visszaút Sántoson keresztül, sík terepen vezetett vissza Kaposvárra. A biztonságot végig az egyesület kísérőautója garantálta. A túra célja az országúti kerékpáros élet erősítése, a találkozás és közös sportélmény volt. A K3SE következő, egyben szezonzáró rendezvénye október 11-én várja a résztvevőket.

 

