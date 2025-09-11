Az élmezőnyben zárt kategóriájában Szerecz Donát a félmaratonon

Jó idő és a magyar főváros szépségei várták a mindenre elszánt indulókat a hagyományos futóviadalon.– Óriási tömeget vonzott a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton – tájékoztatott Hirt Mihály, az MG Produkt Kaposvári AC vezetőedzője.

Szerecz Donát is jól szerepelt. Mamutmezőnyben állt helyt a 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon Fotó: MG Produkt KAC

– A rekordszámú mezőnyben, több kaposvári induló között ott voltak klubunk sportolói is. Szerecz Donát erős, bátor futás után kategóriájának 12. helyén ért célba. Új egyéni csúccsal, 1:15.34-es időeredménnyel. Távfutóink közül a Maratonra készülő László Imre ezúttal 1:34.49-es időeredménnyel fejezte be a versenyt. Az ifjúsági korú Bagó Ábel egyenletes szép futással (1:42.28) ért célba. Potó Gyula a tőle megszokott nyugodt rutinos futással érte el 1:59.29-es időeredményét.

Magyar győzelemmel zárult, és több mint 20 ezer embert mozgatott meg a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton, amely minden idők legnagyobb hazai félmaratonja volt – tájékoztattak a versenyről a szervezők. A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Vindics-Tóth Lili diadalmaskodott, elnyerve ezzel a félmaratoni országos bajnoki címet is. Történelmet írtak a résztvevők és a szervező, Budapest Sportiroda: a különböző távokon regisztrált több mint 20 ezer indulóval új részvételi csúcs született, a 21,1 kilométeres távra egyéniben 13 800 futó nevezett, ami szintén új magyarországi rekord.

Tömegek álltak rajthoz Fotó: Budapest Sportiroda

Az esemény az egész országot megmozgatta, a futók 1070 különböző magyar településről érkeztek. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi futóturisták részvétele is csúcsot döntött: 117 országból több mint 6300 külföldi nevező érkezett a fővárosba, ami azt jelenti, hogy a félmaratoni távon minden harmadik induló nemzetközi vendég volt. A legtöbb külföldi futó Nagy-Britanniából, Szlovákiából és Németországból látogatott el a versenyre.