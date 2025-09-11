3 órája
Az élmezőnyben zárt kategóriájában Szerecz Donát a félmaratonon
Remek eredményekkel zárták az elmúlt időszakot az MG Produkt Kaposvári AC sportolói. A kaposvári atléták a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton mellett több versenyen is rajthoz álltak.
Jó idő és a magyar főváros szépségei várták a mindenre elszánt indulókat a hagyományos futóviadalon.– Óriási tömeget vonzott a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton – tájékoztatott Hirt Mihály, az MG Produkt Kaposvári AC vezetőedzője.
Rekordmezőnyt vonzott a 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon
– A rekordszámú mezőnyben, több kaposvári induló között ott voltak klubunk sportolói is. Szerecz Donát erős, bátor futás után kategóriájának 12. helyén ért célba. Új egyéni csúccsal, 1:15.34-es időeredménnyel. Távfutóink közül a Maratonra készülő László Imre ezúttal 1:34.49-es időeredménnyel fejezte be a versenyt. Az ifjúsági korú Bagó Ábel egyenletes szép futással (1:42.28) ért célba. Potó Gyula a tőle megszokott nyugodt rutinos futással érte el 1:59.29-es időeredményét.
Magyar győzelemmel zárult, és több mint 20 ezer embert mozgatott meg a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton, amely minden idők legnagyobb hazai félmaratonja volt – tájékoztattak a versenyről a szervezők. A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Vindics-Tóth Lili diadalmaskodott, elnyerve ezzel a félmaratoni országos bajnoki címet is. Történelmet írtak a résztvevők és a szervező, Budapest Sportiroda: a különböző távokon regisztrált több mint 20 ezer indulóval új részvételi csúcs született, a 21,1 kilométeres távra egyéniben 13 800 futó nevezett, ami szintén új magyarországi rekord.
Az esemény az egész országot megmozgatta, a futók 1070 különböző magyar településről érkeztek. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi futóturisták részvétele is csúcsot döntött: 117 országból több mint 6300 külföldi nevező érkezett a fővárosba, ami azt jelenti, hogy a félmaratoni távon minden harmadik induló nemzetközi vendég volt. A legtöbb külföldi futó Nagy-Britanniából, Szlovákiából és Németországból látogatott el a versenyre.
- Ugyanezen a hétvégén rendezték meg a Mátra Kör Országúti 13 km-es mezőnyversenyt, ahol Szita László volt érdekelt.
– Az erős végig emelkedő pályán Lackó bátor versenyzés után nagy hajrában az értékes harmadik helyet szerezte meg – folytatta beszámolóját Hirt Mihály. Az ő ideje (28:38) nem sokkal maradt el az első helyen célba érkező sporttársáétól (28:35)! Ezúton is gratulálok a versenyzőnek és felkészítő edzőjének!
Budapesten rendezték meg Magyarország Szenior Atlétikai Bajnokságát.
– A versenyen Szarka László M75 és Perényi Szilárd M65 kategóriában képviselték a klub színeit – folytatta Hirt Mihály. – Ketten több dobogós helyezést is elértek a versenyen.
- Eredmények:
Perényi Szilárd M65 Távolugrás (2,66 m): ...2. Hármasugrás: (6.30 m): 1. Súlylökés (7.72 m): ...3. Kalapácsvetés (22,41 m): ...4.
Szarka László M75 Súlylökés (6,11 m): ...2. Távolugrás (2,35 m): ...3.
Keszthelyen rendezték meg a szokásos futófesztivált. A jól előkészített pályán népes mezőnyök álltak rajthoz. László Imrének ez egy állomás volt a Varsói Maratonhoz vezető úton. Az MG Produkt Kaposvári AC szenior sportolója az abszolút 8., míg kategóriájának 3. helyén ért célba. Ideje: 1:31.26.