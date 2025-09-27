Csak a vendégek örülhettek a szombati játéknapon

Bár az első játékrész után a két cserével felálló házigazda Zamárdi vezetett 2–0-ra, mégis a vendég böhönyeiek ünnepelhettek a meccs után, miután Farkas Tamás a 87. percben is betalált; ez volt a harmadik találata. A Nágocs Mezőcsokonyán nyert szintén 3–2 arányban, míg a Balaton-parti találkozón a Keresztúr diadalmaskodott az egyetlen cserével rendelkező Földvár otthonában. Az első játékrész után csak két góllal mentek a vendégek, aztán szünet után lőttek még hetet. Az 58. percben (0–5-nél) Keszei Ferenc mester le is cserélte négy kezdőjátékosát, hadd pihenhessenek kicsit.

A hatodik forduló szombati eredményei

Zamárdi–Böhönye 2–3 (2–0)

Zamárdi. Vezette: Kiss P.

Zamárdi: Kecskés T. – Vimola B., Huszár T., Kovács L., Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Darázs I. Edző: Böjthe Gergely.

Böhönye: Budai R. – Kovács I., Garai Balázs (Márton Rajmund a 36. percben), Farkas T., Farkas Cs., Gőbölös B. (Pintér J. a 90+2. percben), Kiss B. (Mózes G. a 71. percben), Szabó P., Bakos M., Márton Roland, Sámóczi A. Edző: Pintér József.

Gólszerzők: Kovács L. (a 33. percben), Torjai M. (a 35. percben), illetve Farkas T. 3 (a 47. percben – 11-esből, az 50. percben és a 87. percben – 11-esből).

Mezőcsokonya–Nágocs 2–3 (1–2)

Mezőcsokonya. Vezette: idősebb Posza Zs.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Nagy K., Belovics D., Mező N. (Ács A. a szünetben), Vendriczki B., Cser G., Marits B. (Kabelács D. a szünetben), Tábori G., Dervalits S., Herbel T. (Baracsi E. a 89. percben), Balogh N. (Ágoston M. a 72. percben). Játékosedző: Plajbász István.

Nágocs: Bíró D. – Nádori M., Balassa B., Fonyódi B., Balogh M., Krebsz M., Dein A., Herczeg K., Szőke E., Kökönyei A., Barczi A. (Nagy L. a szünetben). Edző: Fonyódi Tibor.

Gólszerzők: Tábori G. (a 35. percben), Vendriczki B. (a 69. percben – 11-esből), illetve Dein A. (a 28. percben), Balogh M. 2 (a 43. percben és a 79. percben).

Balatonföldvár–Balatonkeresztúr 0–9 (0–2)

Balatonföldvár. Vezette: Pekli P.

Balatonföldvár: Szirom M. – Pete K., Varga K., Sarkadi Sz., Takács D., Kovácsik F. (Balogh Zs. a 25. percben), Ricza A., Schneider V., Koseluk Bence, Puller P., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.

Balatonkeresztúr: Háromi Z. (Balogh B. az 58. percben) – Bogdán T. (Hornung I. az 58. percben), Suchmann D., Kis-Balázs R., Fellner G. (Bartha M. a szünetben), dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Bakonyi F. az 58. percben), Lajtai B. (Kozma M. a szünetben), Török R. (Abdalla R. az 58. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők: Bogdán T. 2 (a 17. percben és a 26. percben), Török R. 3 (a 47. percben, az 55. percben és az 58. percben), Bartha M. (a 72. percben), Bakonyi F. 2 (a 78. percben és a 81. percben), dr. Gelencsér A. (a 90. percben).