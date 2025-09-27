1 órája
Csak a vendégek örülhettek a szombati játéknapon
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban szombaton három meccset játszottak, s minden találkozó végén a vendégcsapatok ünnepelhettek.
Bár az első játékrész után a két cserével felálló házigazda Zamárdi vezetett 2–0-ra, mégis a vendég böhönyeiek ünnepelhettek a meccs után, miután Farkas Tamás a 87. percben is betalált; ez volt a harmadik találata. A Nágocs Mezőcsokonyán nyert szintén 3–2 arányban, míg a Balaton-parti találkozón a Keresztúr diadalmaskodott az egyetlen cserével rendelkező Földvár otthonában. Az első játékrész után csak két góllal mentek a vendégek, aztán szünet után lőttek még hetet. Az 58. percben (0–5-nél) Keszei Ferenc mester le is cserélte négy kezdőjátékosát, hadd pihenhessenek kicsit.
A hatodik forduló szombati eredményei
Zamárdi–Böhönye 2–3 (2–0)
Zamárdi. Vezette: Kiss P.
Zamárdi: Kecskés T. – Vimola B., Huszár T., Kovács L., Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Darázs I. Edző: Böjthe Gergely.
Böhönye: Budai R. – Kovács I., Garai Balázs (Márton Rajmund a 36. percben), Farkas T., Farkas Cs., Gőbölös B. (Pintér J. a 90+2. percben), Kiss B. (Mózes G. a 71. percben), Szabó P., Bakos M., Márton Roland, Sámóczi A. Edző: Pintér József.
Gólszerzők: Kovács L. (a 33. percben), Torjai M. (a 35. percben), illetve Farkas T. 3 (a 47. percben – 11-esből, az 50. percben és a 87. percben – 11-esből).
Mezőcsokonya–Nágocs 2–3 (1–2)
Mezőcsokonya. Vezette: idősebb Posza Zs.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Nagy K., Belovics D., Mező N. (Ács A. a szünetben), Vendriczki B., Cser G., Marits B. (Kabelács D. a szünetben), Tábori G., Dervalits S., Herbel T. (Baracsi E. a 89. percben), Balogh N. (Ágoston M. a 72. percben). Játékosedző: Plajbász István.
Nágocs: Bíró D. – Nádori M., Balassa B., Fonyódi B., Balogh M., Krebsz M., Dein A., Herczeg K., Szőke E., Kökönyei A., Barczi A. (Nagy L. a szünetben). Edző: Fonyódi Tibor.
Gólszerzők: Tábori G. (a 35. percben), Vendriczki B. (a 69. percben – 11-esből), illetve Dein A. (a 28. percben), Balogh M. 2 (a 43. percben és a 79. percben).
Balatonföldvár–Balatonkeresztúr 0–9 (0–2)
Balatonföldvár. Vezette: Pekli P.
Balatonföldvár: Szirom M. – Pete K., Varga K., Sarkadi Sz., Takács D., Kovácsik F. (Balogh Zs. a 25. percben), Ricza A., Schneider V., Koseluk Bence, Puller P., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.
Balatonkeresztúr: Háromi Z. (Balogh B. az 58. percben) – Bogdán T. (Hornung I. az 58. percben), Suchmann D., Kis-Balázs R., Fellner G. (Bartha M. a szünetben), dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Bakonyi F. az 58. percben), Lajtai B. (Kozma M. a szünetben), Török R. (Abdalla R. az 58. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Gólszerzők: Bogdán T. 2 (a 17. percben és a 26. percben), Török R. 3 (a 47. percben, az 55. percben és az 58. percben), Bartha M. (a 72. percben), Bakonyi F. 2 (a 78. percben és a 81. percben), dr. Gelencsér A. (a 90. percben).
A Kiskorpád–Somogyvár, az Osztopán–Segesd, az Öreglak–Balatonszemes (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Buzsák mérkőzést (Balatonszemesen) vasárnap 16 órakor játsszák.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 8 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 3–4. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 5. Farkas Tamás (Böhönye) 5 gól; 7–10. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 4 gól; 11–14. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó) és Drubi Gábor (Buzsák) 3 gól; 17–36. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), dr. Gelencsér András (Balatonkeresztúr), Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Makai Milán (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Farkas Csaba (Böhönye), Óvári Attila (Balatonszárszó), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 46-an egyszer vették be a kaput.