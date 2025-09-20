szeptember 20., szombat

Deseda Jótékonysági Futógála

2 órája

Megmozdult Kaposvár , több mint ezren futottak egy nemes ügyért

Címkék#Egészséges Kaposvár 2030#Lahner György 2 Ellátóezred#Kaposvári Honvéd Sportegyesület#Deseda Jótékonysági Futógála#Free run#maraton#Magyar Honvédség#félmaraton

Szombaton ismét a mozgás és az összefogás ünnepének helyszíne volt Kaposvár. A tizedik alkalommal megrendezett Deseda Jótékonysági Futógála idén sem csupán a sportolásról szólt, hanem egy jó ügyről, amely egyaránt megmozgatta a profi atlétákat, a hobbifutókat, a családokat és a legkisebbeket is.

Nagy Domokos

Megrendezésre került a Deseda Jótékonysági Futógála a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezrede és a Kaposvári Honvéd Sportegyesület szervezte által, a cél pedig egyértelmű volt: népszerűsíteni a katonai sportot, az egészséges életmódot, valamint támogatni az „Egészséges Kaposvár 2030” programot. Emellett kiemelt szerepet kapott a részvételi és támogatási díjakból befolyt összeg jótékony célú felhasználása, amelyet a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola és Kollégium tanulóinak fejlesztésére fordítanak. A verseny fővédnöke Szita Károly polgármester, míg a védnöki szerepet Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, illetve Hatvani Szabolcs ezredes, a 2. Ellátóezred parancsnoka vállalta.

A Deseda Jótékonysági Futógála közös bemelegítéssel indult
Több mint ezren futottak a jó ügyért A X. Deseda Jótékonysági Futógála versenyszámaiban  Fotó: Lang Róbert

A Deseda Jótékonysági Futógála ezúttal is nemes célt szolgált

– Minden korosztályra és minden résztvevőre gondoltunk – hangsúlyozta Tikász Ernesztina főhadnagy, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred kommunikációs tisztje. – A maratontól a 3200 méteres futamig korcsoportos kategóriákban hirdettünk győztest, külön értékeltük a katonai indulókat, és a váltók esetében is több lehetőséget kínáltunk: női, férfi, vegyes, diák, céges vagy akár egyesületi összeállításban is rajthoz lehetett állni. A dobogósokat érem, a félmaraton abszolút győztesét pedig a Sárközi Attila emlékplakett várta. De talán még fontosabb maga a részvétel: a befutóérem, a közös élmény, és az a tudat, hogy minden nevezési díj egy nemes célt, a gyermekek támogatását szolgálta.

A központ ezúttal is a Kaposvár Aréna volt. Onnan rajtolt minden táv és oda is érkeztek vissza a résztvevők. A maratonisták például kétszer kerülték meg a festői Desedát, míg a félmaraton és a váltó a tó körül egy teljes kört tett meg. A 10 kilométeres futam a Fekete István Látogatóközpontig vezetett, a rövidebb távokra vágyóknak ott volt a 3200 méter, a gyerekeknek pedig a kisiskolás vagy az óvodás futam. Az igazi különlegesség a „Free run” volt, ahol 30 kilométeren, kijelölt pontok érintésével, szabad útvonalválasztással kellet teljesíteni a kihívást.

A program reggel 8 órakor a rajtszámok átvételével kezdődött, majd 9-kor elrajtolt a maraton és a „Free run”, 9:30-tól pedig az óvodások és kisiskolások futamai következtek, ahol tombola is várta a kicsiket. A hivatalos megnyitó után indult a félmaraton, a váltó, a 10 km és a 3200 méteres mezőny. Az eredményhirdetések és a tombolák folyamatosan színesítették a napot, amelynek csúcspontját délután a maraton, a félmaraton és a „Free run" díjátadói adták.

A kategóriák végeredménye:

  • Ovis lány eredmények: 1. Blum Effi, 2. Zgonnyk Júlia, 3. Fegyver Luca
  • Ovis fiú eredmények: 1. Blum Lévi, 2. Diós Dominik, 3. Balla Armand
  • Kisiskolás lány eredmények: 1. Hamar Csenge Izabella, 2. Rosta Dorka, 3. Torma Rozina
  • Kisiskolás fiú eredmények: 1. Blum Ben, 2. Vágner Olivér, 3. Fegyver Samu
  • 3200 m női eredmények: 1. Márton Dóra, 2. Bödő Nina, 3. Nemes Nóra
  • 3200 m férfi eredmények: 1. Kovencz Áron, 2. Cziffra Attila, 3. Nagy Róbert
  • 3200 m kadét női eredmények: 1. Németh Jázmin, 2. Kránitz Anna, 3. Bátor Réka
  • 3200 m kadét férfi eredmények: 1. Vadlász László Márk, 2. Mátrai Máté Márk, 3. Dóra Ábel
  • 10 km női eredmények: 1. Zsiga Anita, 2. Alföldi Viktória, Juhász Rita
  • 10 km férfi eredmények: 1. Nagy Tamás, 2. Koloszár Valentin, 3. Bartha Viktor
  • 10 km MH női eredmények: 1. Borbíró Lilla, 2. Bicskei Mónika, 3. Oláh-Gacsádi Edina
  • 10 km MH férfi eredmények: 1. Bánki András, 2. Kelemen András, 3. Nevelős László
  • Félmaraton női eredmények: 1. Nádasdi Eszter, 2. Márton Csilla, 3. Kadavarek Judit
  • Félmaraton férfi eredmények: 1. Meláth Ákos, 2. Ureczky Bálint, 3. Kálmán Levente
  • Félmaraton MH női eredmények: 1. Ürge Klaudia, 2. Spisák Emilné, 3. Kovács-Ujlaki Eszter
  • Félmaraton MH férfi eredmények: 1. Vén Csaba, 2. Rikkers Attila, 3. Mészáros Attila
  • Félmaraton váltó eredmények: 1. Targoncák (Pasztovszki Anna – Nádasdi Marcell – Szabó Bence Zsombor), 2. Lánglovagok (Meláth Ákos – Tálos Kristóf – Vágvölgyi Balázs), 3. Running Demons (Luokkala-Itzés Noémi – Nieselberger Balázs)
  • Maraton női eredmények: 1. Mészáros Rita
  • Maraton férfi eredmények: 1. Nyéki Gábor, 2. Papp János, 3. Róka Károly
  • Maraton MH női eredmények: 1. Szeredi Judit, 2. Nevelős Krisztina
  • Maraton MH férfi eredmények: 1. Balázs László, 2. Spisák Emil, 3. Farkas Péter
  • Free run női eredmények: 1. Czifra Eszter, 2. Bizse Erzsébet, 3. Kovács Eszter
  • Free run férfi eredmények: 1. Czifra Szabolcs, 2. Meggyes József Róbert 3. Fogarasi András

 

Az eseményről galéria is készült:

B64 Deseda Jótékonysági Futógála

Fotók: Lang Róbert

A Deseda Jótékonysági Futógála így mozdította meg együtt Kaposvárt:

