Megmozdult Kaposvár , több mint ezren futottak egy nemes ügyért

Megrendezésre került a Deseda Jótékonysági Futógála a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezrede és a Kaposvári Honvéd Sportegyesület szervezte által, a cél pedig egyértelmű volt: népszerűsíteni a katonai sportot, az egészséges életmódot, valamint támogatni az „Egészséges Kaposvár 2030” programot. Emellett kiemelt szerepet kapott a részvételi és támogatási díjakból befolyt összeg jótékony célú felhasználása, amelyet a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola és Kollégium tanulóinak fejlesztésére fordítanak. A verseny fővédnöke Szita Károly polgármester, míg a védnöki szerepet Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, illetve Hatvani Szabolcs ezredes, a 2. Ellátóezred parancsnoka vállalta.

Több mint ezren futottak a jó ügyért A X. Deseda Jótékonysági Futógála versenyszámaiban Fotó: Lang Róbert

A Deseda Jótékonysági Futógála ezúttal is nemes célt szolgált

– Minden korosztályra és minden résztvevőre gondoltunk – hangsúlyozta Tikász Ernesztina főhadnagy, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred kommunikációs tisztje. – A maratontól a 3200 méteres futamig korcsoportos kategóriákban hirdettünk győztest, külön értékeltük a katonai indulókat, és a váltók esetében is több lehetőséget kínáltunk: női, férfi, vegyes, diák, céges vagy akár egyesületi összeállításban is rajthoz lehetett állni. A dobogósokat érem, a félmaraton abszolút győztesét pedig a Sárközi Attila emlékplakett várta. De talán még fontosabb maga a részvétel: a befutóérem, a közös élmény, és az a tudat, hogy minden nevezési díj egy nemes célt, a gyermekek támogatását szolgálta.

A központ ezúttal is a Kaposvár Aréna volt. Onnan rajtolt minden táv és oda is érkeztek vissza a résztvevők. A maratonisták például kétszer kerülték meg a festői Desedát, míg a félmaraton és a váltó a tó körül egy teljes kört tett meg. A 10 kilométeres futam a Fekete István Látogatóközpontig vezetett, a rövidebb távokra vágyóknak ott volt a 3200 méter, a gyerekeknek pedig a kisiskolás vagy az óvodás futam. Az igazi különlegesség a „Free run” volt, ahol 30 kilométeren, kijelölt pontok érintésével, szabad útvonalválasztással kellet teljesíteni a kihívást.