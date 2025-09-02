szeptember 2., kedd

Ötvenen ismerkedtek a sportágakkal a barcsi Diákolimpia Junior és életmód táborban

Nagysikerű sporttábort rendeztek Barcson. A tanév előtti utolsó ilyen jellegű rendezvény, a Diákolimpia Junior és életmód tábor ötven gyermek részvételével zajlott a Dráva parti városban.

Kun Zoltán

Barcson negyedik alkalommal adott otthont a népszerű rendezvénynek, amely vonzotta a gyerekeket. A Diákolimpia Junior és életmód táborban félszáz gyermek töltötte aktívan az idejét.

Diákolimpia
Nagyon jó hangulatban zajlott a barcsi rendezvény. A Diákolimpia Junior és életmód táborban aktívan töltötték az időt a gyerekek FOTÓ: Horváth Gábor

Vonzotta a gyerekeket a barcsi Diákolimpia Junior és életmód tábor

– A Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola aulájában volt a bázisunk, itt találkoztunk öt napon keresztül a tábori teljesítéséhez  nyilatkozta Horváth Gábor, barcsi sportreferens. – Az egy hetes tábor fő célja az volt, hogy minél több sportágban alapmozgásokat ismerjenek meg a gyermekek. Az első nap programjában az atlétika versenyszámokkal ismerkedtünk, technikai elemeket gyakoroltuk. Futóiskola, gátfutás, távolugrás, kislabda hajítás mellett ügyességi játék is szerepelt a programban. Ebéd után a rajt technikát gyakoroltuk. A napot számháborúval és vidám ugróiskolával zártuk. Másnap a labdajátékok közül a labdarúgás és a kézilabda került előtérbe. A Dráva Völgye Sportcsarnokban sorversenyt, valamint labdás gyakorlatokat rendeztünk. Torna elemeket gyakoroltunk, mini bajnokságot szerveztünk. 

Népszerű volt a magasugrás, sőt szaltókat ugrottak a gyermekek. A nagylabdás flipper is sokakat vonzott. A barcsi Rekreációs Központ és Gyógyfürdőben az úszást gyakorolták a gyerekekek, illetve a vízi játékokon mérték össze tudásukat. A kerékpártúra útvonala nem változott az elmúlt évekhez képest. Idén is a Barcs, Kastélyosdombó, Barcs távot teljesítettük. Mindenki nagyon ügyes volt, segítették egymást a gyerekek. A leendő elsősök is nagyon szépen tekertek. 

A Dráva-parti kerékpárút szépségét a két emelkedő törte meg, de jól teljesítettek a túrázók. A nagyobb gyermekekkel megnéztük a Hét-Vezér tölgyfasort is. Kastélyosdombón az Ökumenikus Központ sportpályáit használhattuk a kalandparkkal együtt. Nagyon népszerű volt az asztalitenisz, az asztali foci, a labdarúgó futsal pálya, a vadászat, de a lovas játék is. A háziállat parkot is megtekintették a gyermekek. A zárónapon strandolás, és immár a felújított műfüves pályán – labdarúgás volt a program. Ebéd után az egészséges táplálkozásról tartott interaktív beszélgetést Éva néni. A szülők jelenlétében kivetítőn elevenítettük fel az öt nap történéseit. Az előadás után a táborvezető értékelte a táborozókat, majd mindenkinek emléklapot is átadott. 

 

 

