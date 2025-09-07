szeptember 7., vasárnap

Kajak-kenu

48 perce

Drámai befutó: világbajnoki ezüstérmes a Szerafin Zsófia, Kiszli Vanda páros

Címkék#világbajnogság#Kiszli Vanda#ezüstérmes#kajak-kenu#Szerafin Zsófia#világbajnokság

Drámai befutót hozott a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság utolsó napja: a női párosok viadalán a magyar egységek elképesztő küzdelmet vívtak a dobogóért.

Sonline.hu

A spanyol testvérpár, Tania Fernandez és Tania Alvarez hajszállal előzte meg a hazai kedvenceket, így a Szerafin Zsófia–Kiszli Vanda kettős végül ezüstérmet szerzett, mindössze 0.89 századdal lemaradva az aranyról. A bronz is Magyarországon maradt: Sinkó Panna és Csépe Panna hatalmas hajrával szerezte meg a harmadik helyet, teljessé téve a hazai sikerélményt. A futam végig feszült, izgalmas és látványos csatát hozott, ahol a magyar lányok óriási szívvel lapátoltak, s a közönségnek felejthetetlen élményt adtak Győrben.

 

