Drámai befutó: világbajnoki ezüstérmes a Szerafin Zsófia, Kiszli Vanda páros

A spanyol testvérpár, Tania Fernandez és Tania Alvarez hajszállal előzte meg a hazai kedvenceket, így a Szerafin Zsófia–Kiszli Vanda kettős végül ezüstérmet szerzett, mindössze 0.89 századdal lemaradva az aranyról. A bronz is Magyarországon maradt: Sinkó Panna és Csépe Panna hatalmas hajrával szerezte meg a harmadik helyet, teljessé téve a hazai sikerélményt. A futam végig feszült, izgalmas és látványos csatát hozott, ahol a magyar lányok óriási szívvel lapátoltak, s a közönségnek felejthetetlen élményt adtak Győrben.