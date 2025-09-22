Három somogyi aranyérmes a Magyar Kupán

Pakson rendezték a diák „A” korosztályúak országos bajnokságát, a diák „C” Magyar Kupát, valamint a diák „B”, serdülő és ifjúsági nemzetközi meghívásos Atom Kupát, egyben országos rangsorversenyt. A diák „A” országos dzsúdó-bajnokságon a kaposvári Takács Panna bronzérmet, a barcsi Molnár Hanna (35 kg), Tóth Sára (plusz 56 kg) és Matangiuhan Márk (54 kg) szintén bronzérmet szerzett, míg Tengerdi Levente (66 kg) az ötödik lett, a nagyatádi Szabó Menyhért (49 kg) pedig ezüstéremmel térhetett haza.

Éremmel tértek haza Paksról a kaposvári dzsúdósok

Fotó: KASI

A diák „C” Magyar Kupán a kaposvári Angyal Fruzsina és Kovács Benedek aranyérmet, Boros Attila bronzérmet, a barcsi Tóth Júlia (plusz 45 kg) aranyérmet, Bognár Bence (39 kg) bronzérmet szerzett, míg a nagyatádi Gergely Natália Viktóriának (36 kg) az ötödik, Nagy Zalán Zoltánnak (32 kg) pedig a hetedik hely jutott. A Magyar Kupán az összetett csapatversenyben a KASI USE a második lett.

Meghívásos nemzetközi Atom Kupa

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE dzsúdósainak eredményei

Aranyérmesek (2): Máté Albert és Máté Márton.

Ezüstérmesek (2): Bódis Bianka és Arman Hacsaturjan.

Bronzérmesek (6): Ács Rebeka, Müller Liza, Csik Borbála, Trefeli Benedikta, Máté-Márton Mirkó és Szücs Mihály.

Ötödik helyezettek (4): Guzmics Gerda, Máté Viola, Büki Zalán és Kovács Dominik.

Hetedik helyezettek (3): Kreka Gergely, Horváth Levente és Ács Dávid.

A Barcsi Judo Club versenyzőinek eredményei

Diák „B” korosztály. 40 kg: ... 2. Saár Kiara. 49 kg: ... 2. Varga-Véber Zoé. 50 kg: 1. Szári Attila.