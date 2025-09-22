szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dzsúdó

54 perce

Három somogyi aranyérmes a Magyar Kupán

Címkék#Paks#KASI#dzsúdó

A paksi diák „A” országos bajnokságon öt, a diák „C” Magyar Kupán pedig ugyancsak öt érmet – ebből három arany volt – gyűjtöttek össze a somogyi sportolók. Vármegyénket a kaposvári,a barcsi és a nagyatádi dzsúdósok képviselték a versenyen.

Fenyő Gábor

Pakson rendezték a diák „A” korosztályúak országos bajnokságát, a diák „C” Magyar Kupát, valamint a diák „B”, serdülő és ifjúsági nemzetközi meghívásos Atom Kupát, egyben országos rangsorversenyt. A diák „A” országos dzsúdó-bajnokságon a kaposvári Takács Panna bronzérmet, a barcsi Molnár Hanna (35 kg), Tóth Sára (plusz 56 kg) és Matangiuhan Márk (54 kg) szintén bronzérmet szerzett, míg Tengerdi Levente (66 kg) az ötödik lett, a nagyatádi Szabó Menyhért (49 kg) pedig ezüstéremmel térhetett haza.

Pakson szerepeltek a somogyi dzsúdósok
Éremmel tértek haza Paksról a kaposvári dzsúdósok
Fotó: KASI

A diák „C” Magyar Kupán a kaposvári Angyal Fruzsina és Kovács Benedek aranyérmet, Boros Attila bronzérmet, a barcsi Tóth Júlia (plusz 45 kg) aranyérmet, Bognár Bence (39 kg) bronzérmet szerzett, míg a nagyatádi Gergely Natália Viktóriának (36 kg) az ötödik, Nagy Zalán Zoltánnak (32 kg) pedig a hetedik hely jutott. A Magyar Kupán az összetett csapatversenyben a KASI USE a második lett.

Meghívásos nemzetközi Atom Kupa

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE dzsúdósainak eredményei

  • Aranyérmesek (2): Máté Albert és Máté Márton.
  • Ezüstérmesek (2): Bódis Bianka és Arman Hacsaturjan.
  • Bronzérmesek (6): Ács Rebeka, Müller Liza, Csik Borbála, Trefeli Benedikta, Máté-Márton Mirkó és Szücs Mihály.
  • Ötödik helyezettek (4): Guzmics Gerda, Máté Viola, Büki Zalán és Kovács Dominik.
  • Hetedik helyezettek (3): Kreka Gergely, Horváth Levente és Ács Dávid.

A Barcsi Judo Club versenyzőinek eredményei

Diák „B” korosztály. 40 kg: ... 2. Saár Kiara. 49 kg: ... 2. Varga-Véber Zoé. 50 kg: 1. Szári Attila.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu