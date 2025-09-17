szeptember 17., szerda

Dzsúdó

41 perce

Huszonkét arany került Pécsről Somogyba

A pécsi Misina Kupa jelentette a dzsúdósok számára őszi szezonnyitót, amely egyben Dél-Dunántúli nyílt regionális rangsorverseny is volt.

Fenyő Gábor

A hagyományos pécsi erőpróbán érdekeltek voltak a somogyi dzsúdósok is; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE versenyzői kerek 20 érmet, míg a Nagyatádi Judo Club sportolóinak a hét arany mellett még egy-egy ezüst és bronz jutott.

Jól szerepeltek a KASI dzsúdósai
Kitettek magukért a KASI USE dzsúdósai, hiszen Gobányi Tamara és Guzmics Petra is aranyérmet szerzett
Fotó: KASI

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE dobogós dzsúdósai

  • Aranyérmesek (15): Gobányi Tamara, Martinás Borbála, Guzmics Petra, Bódis Bianka, Ács Rebeka, Takács Panna, Trefeli Benedikta, Vida Levente, Gábor Zádor, Somi Milos, Csiszár Olivér, Bernáth András, Apró Szabolcs, Boros Attila és Kovács Benedek.
  • Ezüstérmesek (2): Angyal Fruzsina és Horváth Kristóf.
  • Bronzérmesek (3): Müller Liza, Ács Dávid és Kovács Dominik.

A Nagyatádi Judo Club dobogós eredményei

  • Diák „D”. Tóth Nimród, Baksa Gergő és Lakos Brúnó az első, Kóródi a Zalán második, Tóth Hunor pedig a harmadik lett.
  • Diák „C”. 50 kg: 1. Szoboszlai Adrián.
  • Diák „B”. 36 kg: 1. Gergely Natália Viktória. 32 kg: 1. Nagy Zalán Zoltán.
  • Diák „A”. 54 kg: 1. Szabó Menyhért.

A serdülők mezőnyében az 55 kg-osok között is tatamira lépett Szabó Menyhért, ahol az ötödik lett.

 

