Huszonkét arany került Pécsről Somogyba

A hagyományos pécsi erőpróbán érdekeltek voltak a somogyi dzsúdósok is; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE versenyzői kerek 20 érmet, míg a Nagyatádi Judo Club sportolóinak a hét arany mellett még egy-egy ezüst és bronz jutott.

Kitettek magukért a KASI USE dzsúdósai, hiszen Gobányi Tamara és Guzmics Petra is aranyérmet szerzett

Fotó: KASI

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE dobogós dzsúdósai

Aranyérmesek (15): Gobányi Tamara, Martinás Borbála, Guzmics Petra, Bódis Bianka, Ács Rebeka, Takács Panna, Trefeli Benedikta, Vida Levente, Gábor Zádor, Somi Milos, Csiszár Olivér, Bernáth András, Apró Szabolcs, Boros Attila és Kovács Benedek.

(15): Gobányi Tamara, Martinás Borbála, Guzmics Petra, Bódis Bianka, Ács Rebeka, Takács Panna, Trefeli Benedikta, Vida Levente, Gábor Zádor, Somi Milos, Csiszár Olivér, Bernáth András, Apró Szabolcs, Boros Attila és Kovács Benedek. Ezüstérmesek (2): Angyal Fruzsina és Horváth Kristóf.

(2): Angyal Fruzsina és Horváth Kristóf. Bronzérmesek (3): Müller Liza, Ács Dávid és Kovács Dominik.

A Nagyatádi Judo Club dobogós eredményei

Diák „D”. Tóth Nimród, Baksa Gergő és Lakos Brúnó az első, Kóródi a Zalán második, Tóth Hunor pedig a harmadik lett.

Diák „C”. 50 kg: 1. Szoboszlai Adrián.

Diák „B”. 36 kg: 1. Gergely Natália Viktória. 32 kg: 1. Nagy Zalán Zoltán.

Diák „A”. 54 kg: 1. Szabó Menyhért.

A serdülők mezőnyében az 55 kg-osok között is tatamira lépett Szabó Menyhért, ahol az ötödik lett.