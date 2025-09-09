szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Szabadidősport

28 perce

Éjszaka is futottak a barcsiak Verőcén

Címkék#Határfutás#barcsi#horvátországi#Virovitica#verőce#triatlon#futás

Barcs testvérvárosában, a horvátországi Verőcén ismét megrendezték az éjszakai futógálát, melyen Barcsról és környékéről is voltak indulók.

– Három versenytávból lehetett választani – tájékoztatott Horváth Gábor, barcsi sportreferens.

Több korosztály is teljesítette a távokat az éjszakai versenyen Fotó: Horváth Gábor

– A 2,5 km-es távot a legkisebbek, a családok és a legidősebbek választották, illetve azok, akik kevésbé edzettek. Az 5 és 10 kilométer már az edzettebbeké és a sportolóké volt. A futóesten több mint hétszázan vettek részt, köztük Virovitica polgármestere Ivica Kirin is teljesítette a rövidtávot. Barcsról és környékéről közel negyvenen indultak a magas színvonalon megrendezett éjszakai futáson. A triatlonosok, egyéni indulók, de családok is futottak a városunkból. A Rapkai és a Svéger családból szinte mindenki futott. Voltak, akik felkészülésnek tekintették a futást a szeptember 20-i 33. Határfutásra. Dévai Tibor is, aki segítette a barcsiak részvételét. 
 

 

