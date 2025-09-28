szeptember 28., vasárnap

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

35 perce

Elmaradt a Segesd osztopáni fellépése

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban vasárnap csak három mecset játszottak, miután a Segesd nem tudott kiállni Osztopánban.

A három lejátszott mérkőzésen vendégsiker született. A Balatonszemes a két cserével rendelkező Öreglaknak vágott hét gólt, a Somogyvár Kiskorpádon nyert, a Buzsák pedig a Balatonszárszó elleni találkozóról hozta el mindhárom bajnoki pontot.

A hatodik forduló vasárnapi eredményei

Balatonszárszó–Buzsák 1–2 (0–0)
Balatonszemes. Vezette: Schell Zs.

Balatonszárszó: Mihályi G. – Kovács N., Nagy J., Császár V., Bacskai G., Salamon T. (Károlyi M. a 73. percben), Huszár Á. (Takács D. a szünetben), Óvári A., Varga B. (Mócsán T. a szünetben), Kurdi D., Fenyár R. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Hosszú B. a 66. percben), Borsi L. (Zakariás T. a 84. percben), Jóna Z. (Buzsáki Á. az 59. percben), Szabó D., Fejes K. (Hatos P. az 56. percben), Ujváry E., Szekeres G., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Fenyár R. (a 48. percben), illetve Szabó D. (a 65. percben), Ujváry E. (a 90+2. percben).

Kiskorpád–Somogyvár 0–2 (0–0)
Kiskorpád. Vezette: Böröczi Z

Kiskorpád: Jászberényi B. – Blinczki Á., Schneiker R. (Nagy K. a 81. percben), Horváth M., Lukovics A. (Büki B. a 81. percben), Erdei F. (Horváth R. a 68. percben), Hortobágyi B. (Nagy I. a 84. percben), Horváth R. (Bognár M. a 86. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Gyenesei Z. a 81. percben), Vincze M. (Burda Dávid a 68. percben). Edző: Récsei János.

Somogyvár: Zarka Á. – Horváth M., Miklós D., Piukovics K., Piukovics M., Horváth D., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M., Cser D., Gelencsér M. Edző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Bogdán Z. (a 49. percben), Makai M. (a 88. percben – 11-esből).

Vármegye II.: Kiskorpád - Somogyvár

Fotók: Muzslay Péter

 

Öreglak–Balatonszemes 1–7 (1–2)
Lengyeltóti. Vezette: Tóth B.

Öreglak: Bene D. – Niklai B., Niklai D., Pápai Cs., Hilcz J., Valkó D., Kovács T., Virágh J., Virágh P., Zrínyi A. (Kovács K. a 63. percben), Fucsik B. (Futó A. a 73. percben). Játékosedző: Kovács Károly.

Balatonszemes: Gáspár Zs. – Rózsa B. (Vajandt K. a 39. percben), Grübl L. (Kontur B. a 66. percben), Richter M., Andermann M., Galgóczi K. (Farkas Gy. a 80. percben), Böröczky B. (Lőrincz J. a 63. percben), Bolla P. (Mihályi B. a 71. percben), Molnár L., Grübl Z., Csuha G. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Virágh P. (a 16. percben), illetve Galgóczi K. 3 (a 9. percben, az 55. percben és az 58. percben), Molnár L. 2 (a 26. percben és a 63. percben), Andermann M. (a 66. percben), Csuha G. (a 88. percben).

Osztopán–Segesd 3–0 (játék nélkül)
A vendég segesdi csapat nem tudott kiállni.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 8 gól; 2–3. (holtversenyben) Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 4–5. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Galgóczi Károly (Balatonszemes) 6 gól; 6–9. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 4 gól; 10–13. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Makai Milán (Somogyvár) és Drubi Gábor (Buzsák) 3 gól; 14–32. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Farkas Csaba (Böhönye), Óvári Attila (Balatonszárszó), Molnár László (Balatonszemes), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 48-an egyszer vették be a kaput.

 

