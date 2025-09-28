Elmaradt a Segesd osztopáni fellépése

A három lejátszott mérkőzésen vendégsiker született. A Balatonszemes a két cserével rendelkező Öreglaknak vágott hét gólt, a Somogyvár Kiskorpádon nyert, a Buzsák pedig a Balatonszárszó elleni találkozóról hozta el mindhárom bajnoki pontot.

A hatodik forduló vasárnapi eredményei

Balatonszárszó–Buzsák 1–2 (0–0)

Balatonszemes. Vezette: Schell Zs.

Balatonszárszó: Mihályi G. – Kovács N., Nagy J., Császár V., Bacskai G., Salamon T. (Károlyi M. a 73. percben), Huszár Á. (Takács D. a szünetben), Óvári A., Varga B. (Mócsán T. a szünetben), Kurdi D., Fenyár R. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Hosszú B. a 66. percben), Borsi L. (Zakariás T. a 84. percben), Jóna Z. (Buzsáki Á. az 59. percben), Szabó D., Fejes K. (Hatos P. az 56. percben), Ujváry E., Szekeres G., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Fenyár R. (a 48. percben), illetve Szabó D. (a 65. percben), Ujváry E. (a 90+2. percben).

Kiskorpád–Somogyvár 0–2 (0–0)

Kiskorpád. Vezette: Böröczi Z

Kiskorpád: Jászberényi B. – Blinczki Á., Schneiker R. (Nagy K. a 81. percben), Horváth M., Lukovics A. (Büki B. a 81. percben), Erdei F. (Horváth R. a 68. percben), Hortobágyi B. (Nagy I. a 84. percben), Horváth R. (Bognár M. a 86. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Gyenesei Z. a 81. percben), Vincze M. (Burda Dávid a 68. percben). Edző: Récsei János.

Somogyvár: Zarka Á. – Horváth M., Miklós D., Piukovics K., Piukovics M., Horváth D., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M., Cser D., Gelencsér M. Edző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Bogdán Z. (a 49. percben), Makai M. (a 88. percben – 11-esből).