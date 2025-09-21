Előbb kikaptak, majd nyertek a juniorok

A Fino Kaposvár I. osztályú juniorcsapata (U20) és a második vonalban érdekelt gyermekegyüttese (U15) számára megkezdődött a 2025/2026-os bajnoki szezon. Mindkét alakulat hazai környezetben, Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában mutatkozott be.

JUNIOROK (U20)

A nagy keret három játékosát – Laczó Bálintot, Kiss Bálintot, valamint a liberó Csordás Bertalant – felvonultató házigazda kaposváriak bemutatkozó meccsükön 82 perc alatt négy játszmás vereséget szenvedtek a Székesfehérvári MÁV Előre SC-től, majd némi pihenő után 65 perc alatt három szettben legyőzték a Bp. MAFC társulatát.

Eredmények: Székesfehérvári MÁV Előre SC–Fino Kaposvár 3–1 (16, –23, 18, 21); Fino Kaposvár–Bp. MAFC 3–0 (19, 22, 18).

A Fino Kaposvár I. osztályú junior (U20-as) csapata: Laczó Bálint (csapatkapitány), Kiss Bálint, Kránitz Dénes, Tóth Adrián, Finta Dániel, Lipics Barnabás László, Kosaras Botond, Patkás Mátyás Péter, Horváth Dávid, Kosaras Bence, Nagy Hunor Tibor, Csordás Bertalan (liberó), Horváth Patrik Mátyás (liberó), az edzőjük Demeter András György.

GYERMEKEK (U15)

A II. osztályban érdekelt „B” csapat előbb a Bp. Testnevelési Egyetem SE-t verte 79 perc alatt négy szettes, majd a másik fővárosi társaságot, a MAFC-NLG „piros” egyletét 54 perc alatt sima három játszmás találkozón.

Eredmények: Fino Kaposvár „B”–Bp. Testnevelési Egyetem SE 3–1 (19, 20, –15, 20); Fino Kaposvár „B”–Bp. MAFC-NLG „piros” 3–0 (15, 14, 20).

A Fino Kaposvár „B” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Németh Ábel (csapatkapitány), Jóföldi Áron, Lőczi Barna, Bencs Áron Ferenc, Patkás Miksa Balázs, Hegedűs Máté Aurél, Fodor-Nagy Mihály, Zvolenszki Péter Csaba, Fülöp Márk Tibor, Ishaku Levi Judah, az edzőjük Kovács Balázs Miklós.