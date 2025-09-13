szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

39 perce

Élre ugrott a Somogyvár

Címkék#Sonline hu#labdarúgás#Somogy

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság mindhárom szombati mérkőzésén vendégsiker született.

Fenyő Gábor

A Somogyvár a csere nélkül felálló házigazda Balatonfölvárt verte magabiztosan – a gólok közül négyet Bogdán Zoltán Tamás vállalt –, s győzelmével az élre ugrott. A Buzsák Zamárdiban, a Balatonszemes pedig Mezőcsokonyán tudott diadalmaskodni egyaránt 2–1 arányban. A házigazda Csokonya egészen a 87. percig vezetett: ekkor azonban Galgóczi Károly egyenlített, majd a hosszabbítás második percében a győzelmet is kiharcolta csapatának.

 

A negyedik forduló szombati eredményei

Mezőcsokonya–Balatonszemes 1–2 (0–0)

Mezőcsokonya. Vezette: Takács M.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Dervalits S., Marits B., Mező N., Madeira-Lopes C. (Tóth T. a 62. percben), Vendriczki B., Herbel P., Tábori G., Szabó A., Kabelács D. (Herbel T. a 77. percben), Ács A. (Plajbász I. a 82. percben). Játékosedző: Plajbász István.

Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 90+2. percben) – Rózsa B., Grübl L., Richter M., Galgóczi K., Böröczky B., Bolla P., Majoros Barnabás (Majoros Bálint a 74. percben), Molnár L. (Szekér Z. a szünetben), Grübl Z. (Vajandt K. a 68. percben), Csuha G. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Ács A. (az 51. percben), illetve Galgóczi K. 2 (a 87. percben és a 90+2. percben)

 

Zamárdi–Buzsák 1–2 (0–2)

Zamárdi. Vezette: Czár K.

Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T., Olasz B., Hodola T., Samu A., Kovács L. (Darázs I. a 83. percben), Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Takács M., Zrínyi R. (Papp R. a 61. percben). Edző: Böjthe Gergely.

Buzsák: Pintér N. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Zakariás T. a 79. percben), Proity R. (Molnár G. a 64. percben), Szabó D., Hosszú B., Pántics Sz. (Jóna Z. a szünetben), Ujváry E., Szekeres G. (Buzsáki Á. az 51. percben), Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Cseresznyés M. (a 76. percben), illetve Pántics Sz. (a 32. percben), Drubi G. (a 45. percben – 11-esből).

 

Balatonföldvár–Somogyvár 0–6 (0–3)

Balatonföldvár. Vezette: Németh D.

Balatonföldvár: Pete K. – Szirom M., Sarkadi Sz., Takács D., Ricza A., Puller P., Kandó Z., Balogh Zs., Koseluk Bence, Varga K., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.

Somogyvár: Cser B. – Virágh L. (Horváth D. a 39. percben), Horváth M. (Piukovics K. a szünetben), Orsós G., Piukovics M., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M. (Kontra Á. az 52. percben),  Nemes P., Cser D. (Varga L. a 67. percben), Gelencsér M. Edző: Korcsmár István

Gólszerzők: Bogdán Z. 4 (a 14. percben, a 20. percben, a 65. percben és a 79. percben), Horváth M. (a 45. percben), Lakatos R. (az 50. percben).

Az Osztopán–Kiskorpád, a Böhönye–Nágocs, az Öreglak–Balatonkeresztúr (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Segesd (Balatonszemesen) mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 3–6. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye),  Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 7–10. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Drubi Gábor (Buzsák) és Albert Bence (Osztopán) 2 gól. 38-an egyszer vették be a kaput.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu