39 perce
Élre ugrott a Somogyvár
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság mindhárom szombati mérkőzésén vendégsiker született.
A Somogyvár a csere nélkül felálló házigazda Balatonfölvárt verte magabiztosan – a gólok közül négyet Bogdán Zoltán Tamás vállalt –, s győzelmével az élre ugrott. A Buzsák Zamárdiban, a Balatonszemes pedig Mezőcsokonyán tudott diadalmaskodni egyaránt 2–1 arányban. A házigazda Csokonya egészen a 87. percig vezetett: ekkor azonban Galgóczi Károly egyenlített, majd a hosszabbítás második percében a győzelmet is kiharcolta csapatának.
A negyedik forduló szombati eredményei
Mezőcsokonya–Balatonszemes 1–2 (0–0)
Mezőcsokonya. Vezette: Takács M.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Dervalits S., Marits B., Mező N., Madeira-Lopes C. (Tóth T. a 62. percben), Vendriczki B., Herbel P., Tábori G., Szabó A., Kabelács D. (Herbel T. a 77. percben), Ács A. (Plajbász I. a 82. percben). Játékosedző: Plajbász István.
Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 90+2. percben) – Rózsa B., Grübl L., Richter M., Galgóczi K., Böröczky B., Bolla P., Majoros Barnabás (Majoros Bálint a 74. percben), Molnár L. (Szekér Z. a szünetben), Grübl Z. (Vajandt K. a 68. percben), Csuha G. Játékosedző: Böröczky Bánk.
Gólszerzők: Ács A. (az 51. percben), illetve Galgóczi K. 2 (a 87. percben és a 90+2. percben)
Zamárdi–Buzsák 1–2 (0–2)
Zamárdi. Vezette: Czár K.
Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T., Olasz B., Hodola T., Samu A., Kovács L. (Darázs I. a 83. percben), Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Takács M., Zrínyi R. (Papp R. a 61. percben). Edző: Böjthe Gergely.
Buzsák: Pintér N. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Zakariás T. a 79. percben), Proity R. (Molnár G. a 64. percben), Szabó D., Hosszú B., Pántics Sz. (Jóna Z. a szünetben), Ujváry E., Szekeres G. (Buzsáki Á. az 51. percben), Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Gólszerzők: Cseresznyés M. (a 76. percben), illetve Pántics Sz. (a 32. percben), Drubi G. (a 45. percben – 11-esből).
Balatonföldvár–Somogyvár 0–6 (0–3)
Balatonföldvár. Vezette: Németh D.
Balatonföldvár: Pete K. – Szirom M., Sarkadi Sz., Takács D., Ricza A., Puller P., Kandó Z., Balogh Zs., Koseluk Bence, Varga K., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.
Somogyvár: Cser B. – Virágh L. (Horváth D. a 39. percben), Horváth M. (Piukovics K. a szünetben), Orsós G., Piukovics M., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M. (Kontra Á. az 52. percben), Nemes P., Cser D. (Varga L. a 67. percben), Gelencsér M. Edző: Korcsmár István
Gólszerzők: Bogdán Z. 4 (a 14. percben, a 20. percben, a 65. percben és a 79. percben), Horváth M. (a 45. percben), Lakatos R. (az 50. percben).
Az Osztopán–Kiskorpád, a Böhönye–Nágocs, az Öreglak–Balatonkeresztúr (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Segesd (Balatonszemesen) mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 3–6. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 7–10. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Drubi Gábor (Buzsák) és Albert Bence (Osztopán) 2 gól. 38-an egyszer vették be a kaput.