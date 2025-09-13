Élre ugrott a Somogyvár

A Somogyvár a csere nélkül felálló házigazda Balatonfölvárt verte magabiztosan – a gólok közül négyet Bogdán Zoltán Tamás vállalt –, s győzelmével az élre ugrott. A Buzsák Zamárdiban, a Balatonszemes pedig Mezőcsokonyán tudott diadalmaskodni egyaránt 2–1 arányban. A házigazda Csokonya egészen a 87. percig vezetett: ekkor azonban Galgóczi Károly egyenlített, majd a hosszabbítás második percében a győzelmet is kiharcolta csapatának.

A negyedik forduló szombati eredményei

Mezőcsokonya–Balatonszemes 1–2 (0–0)

Mezőcsokonya. Vezette: Takács M.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Dervalits S., Marits B., Mező N., Madeira-Lopes C. (Tóth T. a 62. percben), Vendriczki B., Herbel P., Tábori G., Szabó A., Kabelács D. (Herbel T. a 77. percben), Ács A. (Plajbász I. a 82. percben). Játékosedző: Plajbász István.

Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 90+2. percben) – Rózsa B., Grübl L., Richter M., Galgóczi K., Böröczky B., Bolla P., Majoros Barnabás (Majoros Bálint a 74. percben), Molnár L. (Szekér Z. a szünetben), Grübl Z. (Vajandt K. a 68. percben), Csuha G. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Ács A. (az 51. percben), illetve Galgóczi K. 2 (a 87. percben és a 90+2. percben)

Zamárdi–Buzsák 1–2 (0–2)

Zamárdi. Vezette: Czár K.

Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T., Olasz B., Hodola T., Samu A., Kovács L. (Darázs I. a 83. percben), Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Takács M., Zrínyi R. (Papp R. a 61. percben). Edző: Böjthe Gergely.

Buzsák: Pintér N. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Zakariás T. a 79. percben), Proity R. (Molnár G. a 64. percben), Szabó D., Hosszú B., Pántics Sz. (Jóna Z. a szünetben), Ujváry E., Szekeres G. (Buzsáki Á. az 51. percben), Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Cseresznyés M. (a 76. percben), illetve Pántics Sz. (a 32. percben), Drubi G. (a 45. percben – 11-esből).

Balatonföldvár–Somogyvár 0–6 (0–3)

Balatonföldvár. Vezette: Németh D.

Balatonföldvár: Pete K. – Szirom M., Sarkadi Sz., Takács D., Ricza A., Puller P., Kandó Z., Balogh Zs., Koseluk Bence, Varga K., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.