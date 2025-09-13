szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

4 órája

Elvitte a bajnoki pontokat Csurgóról a Tatabánya

Címkék#MOL Tatabánya KC#Csurgói KK#Rodriguez#Alem Toszkics#Váczi D#Mosindi#Vranjes#vereség

Az első körben elszenvedett győri vereség után próbált javítani a Csurgói KK együttese az élvonalbeli bajnokság második fordulójában.

Sonline.hu
Nem sikerült az otthoni pontszerzés Fotó: Csurgói KK

Férfikézilabda K&H Liga – második forduló:
Csurgói Kézilabda Klub–MOL Tatabánya KC 30–34 (20–18)
Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Felhő, Öcsi. 
Csurgói KK: Váczi D 1 – Szűcs B. 5 (1), Brajovics, Kiss B. 2, Vranjes 1, Gábor M. 4, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Herceg 1, Alilovic 10, Rotim, Horváth P., Pipp 4, Maracskó, Németh B. Vezetőedző: Alem Toszkics.
MOL Tatabánya: Székely – Rodriguez 3, Mosindi 1, Sarac 3, Vajda 4, Zhinikov 5, Damatrin 5 (2). Csere: Aandó (kapus) Eklemovic, Papp T. 3, Sztraka, Grigoras 1, Plaza 2, Éles 7 (1), Havran, Toniazzo. Vezetőedző: Tóth Edmond.
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–3. 12. p.: 6–6. 18. p.: 10–10.  27. p.: 18–15. 34. p.: 21–22. 40. p.: 23–26. 48 p.: 26–30. 56. p.: 25–21. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3.
 

Fotó: Szabados Árpád
Fotós: Szabados Árpád
Fotós: Szabados Árpád

 

