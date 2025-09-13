Északon a vendégek ünnepelhettek

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló szombat eredménye

Somogyjád–Fonyód 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Hermann P. (a 44. percben), Kis-Gál D. (az 59. percben), illetve Horváth D. (a 86. percben).

A Kaposfő–Kaposmérő II., a Balatonberény–Iharosberény, a Mike–Csokonyavisonta, a Szabás–Babócsa, a Kéthely–Karád és a Berzence–Balatonboglár mérkőzéseket vasárnap 16.30 órakor játsszák.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 6 gól; 2–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Tóth Richárd (Berzence), Orsós Róbert (Babócsa) és Török Zoltán (Szabás) 5 gól; 6–7. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Kalló Ármin János (Mike) 4 gól; 8–11. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Talpas Mihály (Babócsa), Kozma István (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 12–19. (holtversenyben) Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Nyári Tibor (Balatonberény), Tóth Csaba Imre (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Markos Péter (Iharosberény) és Szűcs József (Karád) 2 gól. 34-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A második forduló szombati eredményei

Északi csoport: Mernye–Sántos 1–3 (0–3); Balatoni Vasas II.–Balatonszabadi 1–2 (1–0).

Az Ádánd–Somogybabod, a Balatonendréd–Andocs és a Törökkoppány–Balatonújlak mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Visz csapata szabadnapos.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2. Sárközi Dominik (Balatonszabadi) 3 gól; 3–5. (holtversenyben) Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Balogh Csaba (Sántos) és Petronovics Péter (Somogybabod) 2 gól. 21-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport: Lábod–Igal 4–0 (1–0); Csököly–Kaposújlak 1–1 (0–1).

A Somogyszil–Gyékényes, az Ötvöskónyi–Bárdudvarnok és a Zimány–Homokszentgyörgy mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Somogyszob csapata szabadnapos.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 4 gól; 2–6. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Téglás Roland Tamás (Csököly), Albert László (Zimány) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 16-an egyszer vették be a kaput.