Északon és Délen is csak egyetlen pont jutott a vendégeknek

Címkék#Husz Attila#Balatonszabadi#Kaposújlak#eredmények

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokságban hat meccset játszottak szombaton, a vendégek mérlege pedig minösszesen csak két pont.

A harmadik forduló szombati eredményei

Északi csoport: Somogybabod–Balatoni Vasas II. 7–4 (4–2); Balatonszabadi–Sántos 3–1 (3–0); Mernye–Törökkoppány 5–4 (3–4); Balatonújlak–Balatonendréd 2–2 (1–1).

Az Andocs–Visz mérkőzést vasárnap 16 órakor játsszák, míg az Ádánd csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 5 gól; 2–3. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 4 gól; 4–7. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Balogh Csaba (Sántos) és Kondi Adrián (Mernye) 3 gól; 8–22. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Almási Dávid (Somogybabod), Bognár Félix (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Horváth Zsolt (Törökkoppány) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 30-an egyszer vették be a kaput.

 

Déli csoport: Kaposújlak–Zimány 2–0 (1–0); Igal–Somogyszil 2–2 (2–0).

A Homokszentgyörgy–Ötvöskónyi, a Bárdudvarnok–Lábod és a Gyékényes–Somogyszob mérkőzést vasárnap 16 órakor játsszák, míg a Csököly csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 4 gól; 2–3. (holtversenyben) Horváth István (Igal) és Jakab Gábor (Somogyszil) 3 gól; 4–12. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Albert László (Zimány), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Téglás Roland Tamás (Csököly) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 22-en egyszer vették be a kaput.

