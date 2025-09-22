1 órája
Kaposváron is számtalan lehetőség várja a sportolni vágyókat az Európai Sporthéten - fotók és videó
A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola hétfőn a Körcsarnoknál indította útjára az őszi sportprogramokat. Az Európai Sporthét tárt kapus programjaival a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják, milyen élmény egy edzés testközelből.
Elindult az Európai Sporthét, amelynek keretében hétfőn és kedden a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályai és edzői együtt mutatják meg, mennyi élményt kínál a sport. A résztvevőket tárt kapus programokkal várják, amelynek lényege egyszerű: bárki betérhet a város sportlétesítményeibe, kipróbálhatja az edzéseket és testközelből élheti át milyen érzés egy csapat tagjának lenni.
Kosárlabdával kezdődik a Tárt kapus program Kaposváron az Európai Sporthéten
A sporthét Tárt kapus rendezvénysorozata hétfőn a Körcsarnoknál kezdődik, ahol a kosárlabda kerül a középpontba.
– Az esemény kettős célt szolgál – mondta Peresztegi Nagy Ákos, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője. – Egyrészt ez lesz a kosarasok hivatalos évnyitója, másrészt a Tárt kapus program részeként a teljes szakosztály megmozdul, hiszen edzők, játékosok és szülők egyaránt jelen lesznek. A nap elején rövid tájékoztatót tartunk a szülőknek Fekete Ádám igazgató közreműködésével, ezt követően pedig játékos sorversenyekkel mozgatjuk meg az eseményen résztvevőket.
A kaposvári rendezvénysorozat a Sportoló Nemzet Program része
– Magyarország sportnemzet, de cél, hogy valódi sportoló nemzetté is váljon, azaz ne csak a versenyeredmények számítsanak, hanem minél többen mozogjanak rendszeresen – mondta Lomnici Attila, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatóhelyettese. – A KASI egyik mottója: "Az élsport utánpótlása". Elsősorban versenysportolókat nevelünk, de senkit nem küldünk el, mert a sport mindenki számára nyitott. Az Európai Sporthét a Sportoló Nemzet Program részeként hétfőn és kedden érdekes eseményekkel indul, ahol a szakosztályok a sportolók mellett a szülőket, barátokat és érdeklődőket is várják. A tárt kapus napokon a gyerekek és felnőttek is átélhetik, milyen élmény egy kosárlabda-, atlétika-, úszó vagy kajak-kenu edzés. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ilyenkor azok emberek is belekóstolnak a mozgás világába, akik addig csak kívülről szemlélték. Gyakori, hogy egy-egy nyitott edzés után a gyerekek kedvet kapnak a formális keretek közötti sportoláshoz – zárta gondolatait a sportiskola második embere.
KASI Sporthét – kosárlabdaFotók: Muzslay Péter
Az Európai Sporthét nemcsak erről szól. Szeptember 30-án a Pályán túl programban a szervezők azt is megmutatják, hogy a sport mellett fontos a szellemi frissesség, a prevenció és a helyes étkezés. Sportpszichológus, dietetikus és rekreációs szakember tart előadást ezekről a témákról. Ugyanilyen különleges kezdeményezés a Példaképek köztünk vannak esemény is, ami október 7-én tartanak meg. A szervezők itt nem világsztárokat állítanak a középpontba, hanem olyan helyi sportolókat, akik szorgalommal, kitartással értek el sikereket, és most inspirációként szolgálhatnak a fiatalabb generációknak. Mindkét program 17 óra 30 perckor kezdődik a Körcsarnokban.