Kaposváron is számtalan lehetőség várja a sportolni vágyókat az Európai Sporthéten - fotók és videó

Elindult az Európai Sporthét, amelynek keretében hétfőn és kedden a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályai és edzői együtt mutatják meg, mennyi élményt kínál a sport. A résztvevőket tárt kapus programokkal várják, amelynek lényege egyszerű: bárki betérhet a város sportlétesítményeibe, kipróbálhatja az edzéseket és testközelből élheti át milyen érzés egy csapat tagjának lenni.

Az Európai Sporthét a KASI szakosztályok tárt kapus programjaival indul Fotó: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Kosárlabdával kezdődik a Tárt kapus program Kaposváron az Európai Sporthéten

A sporthét Tárt kapus rendezvénysorozata hétfőn a Körcsarnoknál kezdődik, ahol a kosárlabda kerül a középpontba.

– Az esemény kettős célt szolgál – mondta Peresztegi Nagy Ákos, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője. – Egyrészt ez lesz a kosarasok hivatalos évnyitója, másrészt a Tárt kapus program részeként a teljes szakosztály megmozdul, hiszen edzők, játékosok és szülők egyaránt jelen lesznek. A nap elején rövid tájékoztatót tartunk a szülőknek Fekete Ádám igazgató közreműködésével, ezt követően pedig játékos sorversenyekkel mozgatjuk meg az eseményen résztvevőket.

Elsőként a kosárlabdával ismerkedhettek meg az érdeklődők

Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári rendezvénysorozat a Sportoló Nemzet Program része

– Magyarország sportnemzet, de cél, hogy valódi sportoló nemzetté is váljon, azaz ne csak a versenyeredmények számítsanak, hanem minél többen mozogjanak rendszeresen – mondta Lomnici Attila, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatóhelyettese. – A KASI egyik mottója: "Az élsport utánpótlása". Elsősorban versenysportolókat nevelünk, de senkit nem küldünk el, mert a sport mindenki számára nyitott. Az Európai Sporthét a Sportoló Nemzet Program részeként hétfőn és kedden érdekes eseményekkel indul, ahol a szakosztályok a sportolók mellett a szülőket, barátokat és érdeklődőket is várják. A tárt kapus napokon a gyerekek és felnőttek is átélhetik, milyen élmény egy kosárlabda-, atlétika-, úszó vagy kajak-kenu edzés. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ilyenkor azok emberek is belekóstolnak a mozgás világába, akik addig csak kívülről szemlélték. Gyakori, hogy egy-egy nyitott edzés után a gyerekek kedvet kapnak a formális keretek közötti sportoláshoz – zárta gondolatait a sportiskola második embere.