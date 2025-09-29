Ezüstöt szerzett Galambos Erika

Veszprémben rendezték az idei rövidtávú egyéni és sprint váltó országos bajnokságokat. A közel 1300 induló között ott voltak a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület versenyzői is; közülük a legjobb eredményt Galambos Erika érte el, aki az N55-ös kategóriában ezüstérmet szerzett.

Rövidtávú egyéni OB.

N20: ... 5. Radó Gyöngyvér. N50: ... 4. Schmal Kinga. N55: ... 2. Galambos Erika. F55: ... 15. Müller Balázs. F75: ... 4. Kutnyánszky Ernő.

Sprint váltó OB.

V165: ... 7. Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület csapata (Galambos Erika, Bajna Balázs és Müller Balázs), ... 9. Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület csapata (Schmal Kinga, Schmal Róbert és Horváth Zoltán Mihály). V195: ... 15. Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület csapata (Horváth Zoltán Mihályné, Barna Róbert és Kutnyánszky Ernő).