Fa Nándor búcsúzik a Balaton-kerülőtől, lezárul egy fejezet a magyar vitorlázás történetében

Huszonöt év után lezárul egy fejezet a magyar vitorlázás történetében. Fa Nándor, a sportág világhírű alakja idén utoljára rendezi meg a Szóló Balaton-kerülőt. A búcsú azonban nem a vég, hanem egy új kezdet lehetősége főleg olyan fiatal vitorlázók számára, akik ambíciót éreznek, hogy kilépjenek a nemzetközi porondra.

Fa Nándor egyedül kerülte meg vitorlással a Földet, amit az első alkalom után még négyszer teljesített Fotó: Makovics Kornél

– Duplán jó érzések kavarognak bennem, még ha ez csalódást is okoz bárkinek – kezdte Fa Nándor, magyar hajótervező és óceáni szólóvitorlázó. – Egyrészt jó érzés, mert 25 év munkája nem volt hiábavaló. Mindazt meghonosítottam a Balatonon, amit szerettem volna, így a célját tökéletesen elérte a befektetés. Másrészt vannak egyéb ambícióim is, amikre most már jobban koncentrálnék. Ezeknek a versenyeknek a rendezése rengeteg figyelmet, munkát és pénzt igényel. Évről évre milliós nagyságrendű költségem volt vele. Nem sajnáltam, de egyszer eljön a pillanat, amikor máshol kell keresni az energiát.

Fa Nándor hozzátette, hogy nyugodt szívvel engedi el a rendezést, mert jó kezekbe kerülnek a versenyek.

Még az is lehet, hogy indulni fogok a jövőben, de a szervezésről már lemondtam. A legfontosabb, hogy biztonságban és szakértelemmel folytatódjon tovább a sorozat.

Fa Nándor támogatásával magyar tehetség juthat a profik közé

A legendás vitorlázó búcsúja mellé nem akármilyen felajánlást tett. A szeptember végi Balaton-kerülő külön kategóriát kínál a 30 év alatti versenyzőknek, ahol a Figaro osztály hajóiban kell összemérniük erejüket. A győztest Lorient, a profi vitorlázás fellegvára várja: edzésekkel, versennyel és a nemzetközi csapatok világával.

– Ha valahol be lehet dobbantani a nemzetközi profi világba, akkor az a Figaro osztály – folytatta gondolatait az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlással a Földet. – Ez abszolút ugródeszka. Ez az a hajóosztály, amely költségben, méretben, erőfeszítésben még itthonról is teljesíthető, és közben már odafigyel rá a profi világ. Ott kell megmutatni magunkat, ahol látszunk. Hiába a világ legjobbja valaki, ha elbújik. Ennek nincs értelme.

Fa Nándor elárulta, hogy Markus Hutchinson, a Figaro osztály vezető menedzsere nemcsak támogatta a kezdeményezést, hanem „még többet is felajánlott, mint amennyit kértek”. A Facebookon közétett felhívás futótűzként terjed, és már komoly jelentkezők is vannak. – Sokszoros válogatott olimpikon vitorlázók is jelezték, hogy indulnának – mondta a legendás vitorlázó. – Ez mutatja, hogy az optimizmusunk nem alaptalan. Ezek a sportemberek tudással és tehetséggel bőven rendelkeznek, ami hiányzik, az a kapcsolatrendszer. Most ezt kapja meg a nyertes.

A kérdés azonban adott: milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy fiatal versenyzőnek, hogy esélye legyen Lorient-ban?