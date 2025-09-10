szeptember 10., szerda

Duatlon

2 órája

Falták a métereket az apró duatlonosok

Idei harmadik Óvodás duatlon versenyét rendezte a MA-VIK Triatlon Club Kaposváron. A családok szép napsütéses időben érkeztek a rajtra.

Kun Zoltán

– Bátran, egyedül teljesítették a nem pici távot a 2022-ben született legkisebbek is – tájékoztatott Böröczi Antalné főszervező. – A legfiatalabb induló a 2022. született Horváth Olivér volt Nagyatádról. Az ő távja 100 m futás, 200 m kerékpár és 50 m futás volt. 

A legkisebbek is nagy örömmel versenyeztek Fotó: MA-VIK TC

– Utánuk következtek a nagyobbak éves bontásban egészen 2018-ig. Volt nagyszülős váltó is. A MA-VIK Triatlon Club sok szép díjjal jutalmazta a sportolókat és szüleiket.

Első helyezettek: 2022-es Horváth Olivér. 2021-es: Bódi Sára Zille. 2020-as: Opalkó Gergő. 2019-es Hidvégi Borbála és Varga Márkó. Családi váltó - 2 felnőtt + 1 gyermek: Szilágyi család. Családi váltó - 1 felnőtt + 1 ovis - 1 iskolás gyermek: Varga család. Családi váltó - 1 felnőtt + 2 gyermek: Opalkó Család. A negyedik duatlon 2025.09.21-én. lesz 10 órai rajttal az Erdősor utcában.

 

