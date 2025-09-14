Győzelemmel mutatkozott be a Fino Kaposvár

Győztes mérkőzéssel kezdte a 2025/2026-os szezont a Fino Kaposvár társulata; Szlovéniában, Mariborban nyertek négy felvonásos találkozón.

A kezdőcsapatban három új játékos is helyet kapott: az argentin center Franco Medina, a cseh feladó átló Matej Smidl, a szélső ütő Dávid Csanád, továbbá a régiek közül a feladó Magyar Bálint, aztán a szélső ütő Hubicska Patrik, továbbá az orosz center Stepan Novoselov; a liberó a brazil Bruno Feliciano volt, akit Csordás Bertalan váltott. Csereként kapott lehetőséget Laczó Bálint feladó és Bögöly Gábor szélső ütő, s szintén bemutatkozott a román feladó átló Alin Ion és az orosz származású, de amerikai center Maxim Grigoriev is.

Jól mutatkozott be az új szezonban a Fino Kaposvár csapata. Fotó: Muzslay Péter

Maribor–Fino Kaposvár 1–3

Fino Kaposvár: Magyar B., Novoselov, Medina, Smidl, Dávid Cs., Hubicska. Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly, Ion, Grigoriev. Vezetőedző: Zoran Kedacic. Edző: Demeter András György.

A Fino Kaposvár (új) csapatát szeptember 17-én, szerdán este láthatják majd a nézők a Kaposvár Arénában a Mladost Zagreb elleni nemzetközi felkészülési mérkőzésen. 18 órakor kezdenek majd bemelegíteni a csapatok, míg három nappal később, szombaton a horvát fővárosban 15 órától melegítenek a küzdő felek.