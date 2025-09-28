A Fino Kaposvár serdülői drámai csatá(k)ban nyertek Szolnokon

SERDÜLŐK (U17)

A Fenyő Balázs vezényelte I. osztályú serdülő alakulatot Szolnokon szólították pályára, ahol mindkét meccsüket behúzták öt szettes öldöklő csatában. Az első találkozójukon ugyan a Szegedi RSE hozta az első két játszmát, azonban 108 percig tartó küzdelemben fordítani tudtak a kaposváriak. Rögtön ezután következett a házigazda Szolnoki SPC elleni mérkőzés. A szintén 108 percen át adok-kapokban a vendég somogyiak szereztek 2–0-ás előnyt, a hazaiak azonban egyenlítettek, a mindent eldöntő rövidített ötödik, utolsó játékrész viszont újra a Finóé lett.

Eredmények: Fino Kaposvár–Szegedi RSE 3–2 (–21, –22, 18, 21, 14); Fino Kaposvár–Szolnoki SPC 3–2 (21, 25, –24, –21, 12).

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Kosaras Bence (csapatkapitány), Kosaras Botond, Kránitz Dénes, Sárközi Dávid, Németh Zalán, Bank Bence Gábriel, Fekete Rajmond, Kruk Bence, Lelovics Levente, Varga Dávid Vincent, Kis Levente, Oxenhoffer Levente Zalán, Patkás Mátyás Péter (liberó), Turbék Jean-Patrick (liberó), az edzőjük Fenyő Balázs.

GYERMEKEK (U15)

A Hubicska Patrik irányította II. osztályú gyermek társulat hazai környezetben, Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában lépett pályára. A házigazda kaposváriak az első fellépésüket 93 perc alatt elveszítették öt játszmában a Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia ellen, utána viszont 51 percig tartó mérkőzésen 3–0-ra verték a CSRC SE együttesét.

Eredmények: Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia–Fino Kaposvár „A” 3–2 (16, –23, –22, 18, 15); Fino Kaposvár „A”–CSRC SE 3–0 (12, 13, 24).

A Fino Kaposvár „A” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Szatmári Roland (csapatkapitány), Sándor Hunor, Fáth Barnabás, Parragi Dávid, Rókás Balázs Máté, Keresztesi István Márk, Pavlényi Gergely Károly, Bradánovics Tamás, Romvári Márton György, Petrási Péter Bendegúz, az edzőjük Hubicska Patrik.

MINIK (U13)

A Varga Péter dirigálta II. osztályú mini egyletnek Pécsen volt jelenése. Az első meccsükön 85 perc alatt kikaptak négy játszmában a házigazda Pécsi TE-PEAC csapatától, majd 81 perc alatt ugyancsak négy szettes találkozón jobbnak bizonyultak a Bp. Testnevelési Egyetem SE-Biatorbágy csapatánál.