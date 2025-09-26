1 órája
A Marcali vendége lesz a Nagyatád
A hétvégén ismét pályára lépnek a somogyi csapatok a megyei bajnokságban. A 6. forduló rangadói közül a Marcali–Nagyatád és a Kaposmérő–Kaposfüred összecsapás ígérkezik a legizgalmasabbnak.
A vármegyei első vonal találkozói közül a legnagyobb érdeklődés a negyedik helyen található Marcali és a harmadik, még százszázalékos Nagyatád összecsapását kíséri. Érdekesnek ígérkezik a két szomszédvári forduló, a Kaposmérő és az ugyancsak százszázalékos Kaposfüred szintén szombaton esedékes egymás elleni találkozója.
A 6. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Marcali–Nagyatád; Kaposmérő–Kaposfüred; Barcs–Somogysárd; Nagybajom–Balatoni Vasas; Kadarkút–Tab; Juta–Csurgó. A Toponár csapata szabadnapos lesz.
Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–4. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár) és Patak Bálint (Kadarkút) 4 gól; 5–7. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 8–22. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Kollega Krisztián (Juta), Vadas Zalán (Juta), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Horváth Márton Benedek (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 38-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A vármegye kettőben két vasárnapi meccset (is) ajánlunk: az ötödik Kiskorpád az élen álló Somogyvárt fogadja, míg a második Buzsák a negyedik Balatonszárszó vendége lesz.
A 6. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Balatonföldvár–Balatonkeresztúr; Zamárdi–Böhönye; Mezőcsokonya–Nágocs.
VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Kiskorpád–Somogyvár; Osztopán–Segesd; Öreglak–Balatonszemes (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Buzsák (Balatonszemesen).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 4. Farkas Tamás (Böhönye) 5 gól; 5. Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 6–10. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Drubi Gábor (Buzsák) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 11–24. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Makai Milán (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Balogh Márió (Nágocs), Nagy László (Nágocs), Farkas Csaba (Böhönye), Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Horváth Rikárdó (Kiskorpád) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 45-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
A harmadosztályban a két éllovas, egyaránt szászázalékos Balatonberény vasárnap délután a Babócsát fogadja. A két társaság között jelenleg csak egyetlen gólnyi különbség van a babócsai alakulat javára. Az mindenesetre biztos, hogy a (vég)eredménytől függetlenül egyik csapatot sem tudják majd megelőzni a többiek, akkora ugyanis az előnyük.
A 6. forduló párosítása
VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Balatonberény–Babócsa; Iharosberény–Kaposmérő II.; Kaposfő–Csokonyavisonta; Mike–Karád; Szabás–Balatonboglár; Kéthely–Fonyód; Berzence–Somogyjád (Csurgón).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Bartos József (Kaposmérő II.) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7–8. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 9–11. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike), Talpas Mihály (Babócsa) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 4 gól; 12–18. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Szűcs József (Karád) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 3 gól; 19–33. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Szűcs Gergő (Mike) és Kovács Barnabás (Szabás) 2 gól. 51-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A 4. forduló párosítása
Északi csoport
SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Balatonszabadi–Mernye; Visz–Kaposújlak.
VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Sántos–Somogybabod; Ádánd–Andocs; Balatonendréd–Törökkoppány. A Balatoni Vasas II. csapata szabadnapos lesz.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 5 gól; 2–4. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Gáspár Valentin (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 4 gól; 5–9. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Balogh Csaba (Sántos) és Kondi Adrián (Mernye) 3 gól; 10–23. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Almási Dávid (Somogybabod), Bognár Félix (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Horváth Zsolt (Törökkoppány) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 30-an egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Lábod–Homokszentgyörgy.
VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Somogyszob–Igal; Somogyszil–Bárdudvarnok; Ötvöskónyi–Kaposújlak; Zimány–Csököly. A Gyékényes csapata szabadnapos lesz.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 5 gól; 2. Kertész Norbert (Somogyszob) 4 gól; 3–5. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Jakab Gábor (Somogyszil) és Somogyi Dominik (Ötvöskónyi) 3 gól; 6–16. (holtversenyben) Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Vangyia Csaba (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Albert László (Zimány), Kertész Norbert (Somogyszob), Ámon Bálint (Somogyszob), Szeszán Attila János (Lábod), Rácz Máté (Igal), Téglás Roland Tamás (Csököly), Somogyi Tamás Sándor (Bárdudvarnok) és Tóka Béla József (Gyékényes) 2 gól. 26-an egyszer vették be a kaput.