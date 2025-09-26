A Marcali vendége lesz a Nagyatád

A vármegyei első vonal találkozói közül a legnagyobb érdeklődés a negyedik helyen található Marcali és a harmadik, még százszázalékos Nagyatád összecsapását kíséri. Érdekesnek ígérkezik a két szomszédvári forduló, a Kaposmérő és az ugyancsak százszázalékos Kaposfüred szintén szombaton esedékes egymás elleni találkozója.

A 6. fordulóban több nagy rangadó is vár a somogyi csapatokra, miközben a góllövőlista élén is kiélezett a küzdelem.

Fotó: Lang Róbert

A 6. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Marcali–Nagyatád; Kaposmérő–Kaposfüred; Barcs–Somogysárd; Nagybajom–Balatoni Vasas; Kadarkút–Tab; Juta–Csurgó. A Toponár csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–4. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár) és Patak Bálint (Kadarkút) 4 gól; 5–7. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 8–22. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Kollega Krisztián (Juta), Vadas Zalán (Juta), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Horváth Márton Benedek (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 38-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye kettőben két vasárnapi meccset (is) ajánlunk: az ötödik Kiskorpád az élen álló Somogyvárt fogadja, míg a második Buzsák a negyedik Balatonszárszó vendége lesz.

A 6. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Balatonföldvár–Balatonkeresztúr; Zamárdi–Böhönye; Mezőcsokonya–Nágocs.

VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Kiskorpád–Somogyvár; Osztopán–Segesd; Öreglak–Balatonszemes (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Buzsák (Balatonszemesen).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 4. Farkas Tamás (Böhönye) 5 gól; 5. Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 6–10. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Drubi Gábor (Buzsák) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 11–24. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Makai Milán (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Balogh Márió (Nágocs), Nagy László (Nágocs), Farkas Csaba (Böhönye), Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Horváth Rikárdó (Kiskorpád) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 45-en egyszer vették be a kaput.