32 perce
Csak első osztályú csapatok jutottak a nyolc közé
Rengeteg találat született a Somogy megyei kupa aktuális fordulójában. A gól minden pályán főszerepet játszott, több játékos is triplázni tudott.
A Balatoni Vasas a Barcsot verte magabiztosan – a nyolc gólon nyolcan osztoztak – , a Nagybajom a Toponárt győzte le, míg a Kaposfüred Kadarkúton nyert Ulrich Dániel Roland két találatával. A Tab Andocson, a Kaposmérő Mezőcsokonyán – ezen a meccsen Laki-Molnár Olivér villant háromszor –, a Somogysárd pedig Balatonberényben nyert fölényesen. Utóbbi meccsen a vendég sárdi alakulat összesen 13 alkalommal vette be az ellen kapuját: Grabarics Máté Zoltán, Sárközi Kevin Domonkos és a 60. percben csereként érkezett Fila Géza triplázott, Márton Csaba Dávid pedig két gólt vágott.
Gólzápor a Somogy megyei kupában
Két továbbjutó csapat is, nevezetesen a Kaposmérő és a Kaposfüred kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. Ugyanakkor a hazai gárdák közül a Mezőcsokonya csak egy, a Kadarkút pedig két cserével állt fel, míg a vendég-együtteseknél a Barcs, a Somogysárd és a Tab is maximum hármat tudott volna csak cserélni.
Eredmények
Balatoni Vasas–Barcs 7–1 (4–0)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Czár K.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Radojevic M., Hutvágner Sz., Y. Yondo (Herceg D. a 79. percben), Bene Zs. (Németh K. a 74. percben), Beke A. (Rupert B. a 66. percben), Gosztonyi G. (Takács D. a szünetben), Horváth B. (Haász O. a 64. percben), Czompó-Papp K., Orsós V. (Ophoven P. a 84. percben). Edző: Vida András.
Barcs: Kovács Á. – Horváth M., Tompa I., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M. (Bencsik S. a szünetben), Gőbölös M., Csurka D., Szücs O. (Pápa J. a 66. percben), Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.
Gólszerzők: Beke A. (a 7. percben), Orsós V. (a 13. percben – 11-esből), Gosztonyi G. (a 25. percben), Horváth M. (a 41. percben – öngól), Bene Zs. (a 60. percben), Radojevic M. (a 73. percben), E. Oyedeji (a 83. percben), illetve Bencsik S. (az 57. percben).
Nagybajom–Toponár 2–1 (2–1)
Nagybajom. Vezette: idősebb Posza Zs.
Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Szanyi H. a 77. percben), Varga A., Horváth D. (Simon R. a szünetben), Fésűs Á. (Krár K. a 73. percben), György Zs., Bencze Cs., Kis P., Palkovics T., Iván D., Kovács K. Edző: Hanusz János.
Toponár: Decsi R. – Ivusza T. (Pető T. a szünetben), Szulimán M., Kovács P., Ivusza G., Baranyi D., Fila J., Balog A., Szenánsza N., Neubauer M., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Gólszerzők: Bencze Cs. (a 28. percben), Fésűs Á. (a 40. percben), illetve Ivusza G. (a 20. percben).
Kadarkút–Kaposfüred 1–2 (1–2)
Kadarkút. Vezette: Mátyás L.
Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Ferenczi M., Jakabfi M., Melicz R., Vangyia A., Komáromi M. (Salamon P. a 75. percben), Gerlecz B., Patak B., Németh D. (Domokos J. a 65. percben). Edző: Pintér Gergő.
Kaposfüred: Paceka N. – Rituper R., Preiniger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Süle N. a 62. percben), Szántó B., Ulrich D., Demeter Á. (Grósz B. a szünetben), Babulják M. (Keczeli K. a 62. percben), Kovács G. Edző: Kardos Ernő Tamás.
Gólszerzők: Patak B. (a 22. percben – 11-esből), illetve Ulrich D. 2 (a 17. percben és a 40. percben).
Kiállítva: Márkvárt P. (Kaposfüred) a 90. percben.
Andocs–Tab 2–3 (0–2)
Andocs. Vezette: Pekli P.
Andocs: Mersics Zs. – Kállai B., Andok Á., Saár P. (Bogdán T. a 80. percben), Fuzik Kevin (Lufcsik L. a 30. percben), Horváth P., Orsós Gy. Fuzik Krisztofer, Cseke R. (Bogdán I. a 74. percben), Gáspár V., Rostás A. (Gadár S. a 80. percben). Edző: Saár Patrik.
Tab: Horváth J. (Kádár P. a 80. percben) – Kleiber Z. (Horváth A. a 62. percben), Boga M., Bogdán R., Orsós-Buzás Gy., Süveggyártó D., Tóth I., Tábori B., Vida A., Tábori T. (Réder L. a 86. percben), Földing E. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Gólszerzők: Fuzik Krisztofer (az 55. percben), Lufcsik L. (a 90. percben), illetve Tábori T. (a 15. percben), Tábori B. (a 16. percben), Tóth I. (a 73. percben).
Mezőcsokonya–Kaposmérő 1–6 (0–2)
Mezőcsokonya. Vezette: Juhász F.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Szabó A., Ács A. (Tóth T. a 75. percben), Belovics D., Tábori G., Kabelács D., Vendriczki B., Cser G., Herbel P., Herbel T., Orsós K. Játékosedző: Plajbász István.
Kaposmérő: Szücs B. (Bősze Zs. a szünetben) – Rákosa J., Stikrád M., Balogh R., Begovácz A. (Bartos J. a 71. percben, ) Zalivadnij P. (Kuckó M. az 51. percben), Rubecz P. (Mátés B. a 75. percben), Fodor T., Berta P., Babai G., Laki-Molnár O. Edző: Prucsi Miklós.
Gólszerzők: Vendriczki B. (az 52. percben – 11-esből), illetve Laki-Molnár O. 3 (a 26. percben, a 70. percben és a 89. percben), Babai G. (a 45. percben), Berta P. (a 64. percben), Mátés B. (a 87. percben).
Kiállítva: Balogh R. (Kaposmérő) a 65. percben.
Balatonberény–Somogysárd 1–13 (1–6)
Balatonberény. Vezette: Lender M.
Balatonberény: Konkoly A. (Hortobnágyi O. a szünetben) – Városi G. (Bogdán J. a 68. percben), Fülöp Cs., Szép M., Károlyi I. (Szép J. a 34. percben) Mezőfi J. (Sárközi Zs. a 60. percben), Orsós N. (Domcsik M. a 41. percben), Samu I. (Hartel S. a 24. percben), Nyári T. (Horváth A. a szünetben), Bíró B., Fenusz T. Játékosedző: Király Szabolcs.
Somogysárd: Horváth M. – Sárközi K., Kakatics B. (Fila G. a 60. percben), Szalai N., Nagy A., Terestyényi A., Herzsenyák Á. (Kulcsár K.a 60. percben), Halász R., Márton Cs., Grabarics M., Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Gólszerzők: Mezőfi J. (a 29. percben), illetve Grabarics M. 3 (a 8. percben – 11-esből, a 43. percben és a 61. percben), Sárközi K. 3 (a 14. percben, a 21. percben és a 90. percben), Nagy A. (a 19. percben), Herzsenyák Á. (a 23. percben), Márton Cs. 2 (az 59. percben és a 78. percben), Fila G. 3 (a 63. percben, a 66. percben és a 74. percben).
- A Marcali–Juta mérkőzést nem játszották le, mert a jutaiak lemondták a meccset.
- A Csurgó–Nagyatád találkozót (0–1) már korábban lejátszották.