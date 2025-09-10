Csak első osztályú csapatok jutottak a nyolc közé

A Balatoni Vasas a Barcsot verte magabiztosan – a nyolc gólon nyolcan osztoztak – , a Nagybajom a Toponárt győzte le, míg a Kaposfüred Kadarkúton nyert Ulrich Dániel Roland két találatával. A Tab Andocson, a Kaposmérő Mezőcsokonyán – ezen a meccsen Laki-Molnár Olivér villant háromszor –, a Somogysárd pedig Balatonberényben nyert fölényesen. Utóbbi meccsen a vendég sárdi alakulat összesen 13 alkalommal vette be az ellen kapuját: Grabarics Máté Zoltán, Sárközi Kevin Domonkos és a 60. percben csereként érkezett Fila Géza triplázott, Márton Csaba Dávid pedig két gólt vágott.

Gólzáporos meccseket hozott a Somogy megyei kupa: volt triplázó, tizenhárom gólos győzelem és kiállítás is.

Fotó: Lang Róbert

Gólzápor a Somogy megyei kupában

Két továbbjutó csapat is, nevezetesen a Kaposmérő és a Kaposfüred kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. Ugyanakkor a hazai gárdák közül a Mezőcsokonya csak egy, a Kadarkút pedig két cserével állt fel, míg a vendég-együtteseknél a Barcs, a Somogysárd és a Tab is maximum hármat tudott volna csak cserélni.

Eredmények

Balatoni Vasas–Barcs 7–1 (4–0)

Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Czár K.

Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Radojevic M., Hutvágner Sz., Y. Yondo (Herceg D. a 79. percben), Bene Zs. (Németh K. a 74. percben), Beke A. (Rupert B. a 66. percben), Gosztonyi G. (Takács D. a szünetben), Horváth B. (Haász O. a 64. percben), Czompó-Papp K., Orsós V. (Ophoven P. a 84. percben). Edző: Vida András.

Barcs: Kovács Á. – Horváth M., Tompa I., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M. (Bencsik S. a szünetben), Gőbölös M., Csurka D., Szücs O. (Pápa J. a 66. percben), Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Beke A. (a 7. percben), Orsós V. (a 13. percben – 11-esből), Gosztonyi G. (a 25. percben), Horváth M. (a 41. percben – öngól), Bene Zs. (a 60. percben), Radojevic M. (a 73. percben), E. Oyedeji (a 83. percben), illetve Bencsik S. (az 57. percben).

Nagybajom–Toponár 2–1 (2–1)

Nagybajom. Vezette: idősebb Posza Zs.

Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Szanyi H. a 77. percben), Varga A., Horváth D. (Simon R. a szünetben), Fésűs Á. (Krár K. a 73. percben), György Zs., Bencze Cs., Kis P., Palkovics T., Iván D., Kovács K. Edző: Hanusz János.