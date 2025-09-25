szeptember 25., csütörtök

Úszás

2 órája

Gonda Marina négy aranyat nyert a debreceni úszó emlékversenyen

Címkék#IV Nemzetközi Szenior Úszóversenyen#Kaposvári Szenior ÚVKE#emlékverseny#bajnok#Magyarország#aranyérem#országos csúcs

Négy aranyérmet nyert Gonda Marina a Debrecenben rendezett IV. Nemzetközi Szenior Úszóversenyen, egyben III. Dr. Rentka László emlékverseny.

Kun Zoltán

Öt nemzet (Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Románia), 45 egyesületének 215 versenyzője vett részt az úszóviadalon.

Gonda Marina parádézott Debrecenben 
Fotó: Arena Szenior ÚVKE

A Kaposvári Szenior ÚVKE sportolója, Gonda Marina öt versenyszámban állt rajtkőre. Fantasztikusan teljesített, hiszen négyszer nyert, ráadásul ebből három alkalommal új országos csúcsot is felállított. Egyszer másodikként ért célba. 
Eredményei:
200 méter vegyes úszás: 1. (új országos csúcs). 50 méter pillangóúszás: 1. (új országos csúcs). 100 méter pillangóúszás: 1. (új országos csúcs). 100 m gyorsúszás: 1. 50 méter hátúszás: ...2.

 

